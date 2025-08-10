SYÝASAT
2 minut okamak
Arap we musulman ýurtlar, Ysraýylyň Gazany basyp almak meýilnamasyny ýazgardy
Bilelikdäki beýannamada basyp alyşlyk ret edilýär we Ysraýylyň hereketleri “bikanun basyp alyşlygy legallaşdyrmak synanşygy” hökmünde häsiýetlendirilýär.
10 августа 2025 г.

Yslam hyzmatdaşlyk guramasy, Aýlag hyzmatdaşlyk geňeşi we Arap ligasynyň ministrler topary, Ysraýylyň Gazany dolulygyna basyp almak meýilnamasyny ýazgardy.

Yslam hyzmatdaşlyk guramasy, Aýlag hyzmatdaşlyk geňeşi we Arap ligasynyň ministrler topary tarapyndan şenbe güni berlen bilelikdäki ýazmaça beýannamada, Ysraýylyň Gazany dolulygyna basyp almak meýilnamasynyň halkara hukugyna bap gelmeýändigi nygtaldy we basyp alyşlygyň dowam etdirilmegi hökmünde häsiýetlendirlen meýilnama ret edildi.

Bilelikdäki beýannama, Türkiýe Respublikasy, Bahreýn Şalygy, Müsür Arap Respublikasy, Indoneziýa Respublikasy, Iordan Şalygy, Nigerýa Federal Respublikasy, Palestin Döwleti, Katar Döwleti, Saud Arabystanynyň Şalygy bilen birlikde Bangladeş Halk Respublikasy, Çad Respublikasy, Jibuti Respublikasy, Gambiýa Respublikasy, Kuweýt Döwleti, Liwiýa Döwleti, Malaýziýa, Mawritaniýa Yslam Respublikasy, Oman Soltanlygy, Pakistan Yslam Respublikasy, Somali Federal Respublikasy, Sudan Respublikasy, Birleşen Arap Emirlikleri we Ýemen Respublikasy ýaly birnäçe arap we musulman ýurt goldaw berdi.

Beýannamada, Gazanyň dolulygyna basyp alynmagy kararynyň halkara hukugyna bap gelmeýändigine üns çekildi.

 Beýannamada, Ysraýylyň Gazadaky we Palestindäki genosidiniň, köpçülikleýin açlygyň we basyşynyň dowam edýändigine üns çekildi we Ysraýylyň bidügzünçilikleriniň adamzada garşy edilýän jenaýat bolandygy dogrusynda duýduryş berildi.

Maslahat berilýär

“Gyssagly bes edilmeli”

Beýannamada, Ysraýylyň alyp barýan syýasatlarynyň parahatçylygyň ýola goýulmagy üçin edilýän sebitara we halkara tagallalary bökdeýändigi bellenildi.

Beýannamada, Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümleriniň, Günbatar Şeriadaky we Gündogar Iýersalimdäki aksiýalarynyň gyssagly bes edilmegi we Gaza şertsiz ynsanperwer kömeginiň ýetirilmegi talap edildi.

Bilelikdäki beýannamada, Müsüriň, Kataryň we ABŞ-nyň öňbaşçylygynda atyşygyň bes edilmegi we ýesir çalşygy üçin edilýän tagallara goldaw berilýändigi ýatladyldy.

 

 

ÇEŞME:TRT Global
