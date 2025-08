Goranmak senagatynyň başlygy pes, orta we beýik belentliklerde milli çözgütler bilen döredilen Polat Gümmeziň günsaýyn güýçlenýändigini aýtdy.

Goranmak senagatynyň başlygy Haluk Görgün tarapyndan berlen beýanata görä, Türkiyäniň ýerli dizaýny we önümçilik uzak aralykly howa goranyş raketa ulgamy SIPER-iň dowamly önümçilik kabul ediş synaglaryny üstünlikli tamamlady.

Haluk Görgün NEXT Sosial platformada beren beýanatynda: "Ýokary belentlikdäki howa goranyş missiýalaryny ýerine ýetirýän SIPER, synaglaryň üstünlikli tamamlanmagy bilen inwentardaky ornuny hasam berkitdi. Bu waka Türkiyäniň köp gatlakly howa gorag arhitekturasynda möhüm tapgyry görkezýär" diýdi. Ol pes, orta we beýik belentliklerde milli çözgütler bilen döredilen Polat gümmeziň günsaýyn güýçlenýändigini mälim etdi.

Haluk Görgün: "SIPER aralygy, duýgurlygy we dürli nyşanlara garşy täsiri bilen Gök Watanyň iň strategiki gorag galkanlaryndan birine öwrülýär" diýdi.

Haluk Görgün maksatlarynyň haýsydyr bir howp abananda hiç hili kemçilik goýbermeýän dolulygyna ýerli we milli bir howa gorag ulgamyny döretmekden ybaratdygyny aýtdy.

Görgün: "Inženerlerimiziň tagallalary, edaralarymyzyň hyzmatdaşlygy we halkymyzyň goldawy bilen bu ýolda tutanýerlilik bilen öňe barýarys. Gök watan indi has howpsuz. Türkiye has ygtybarly. Geljek has ygtybarly ellerde" diýdi.