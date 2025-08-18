TÜRKIÝE
Erdogan Türkiyäniň täze sosial media platformasy NEXT Sosialda ilkinji gezek çykyş etdi
Erdoganyň ilkinji ýazgysy Türkiyäniň täze sosial media platformasy NEXT Sosialyň ulanyjysynyň sanynyň 1 milliondan geçimegine we sanly gollanma dükanlar reýtinglerinde öňdäki orunlaryň birini eýelemegine gabat geldi.
Türkiyäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan ýurduň tiz depginler bilen ösýän ýerli sosial media platformasy NEXT Sosialda ilkinji ýazgysyny paýlaşdy.

Şahyr Erdem Baýazytyň "Sen, Men, Watan, Ýurdumyň adamlary barada" atly goşgusyndan bir bentden setirleri paýlaşan Prezident Erdogan: "Beton diwarlaryň arasynda bir gül ösdi" diýip belläp, eýerijilerine "Taýýarmy?" diýip sorag berdi.

Prezident Erdogan ýazgysynyň aşagyna "Başlaýarys" heştegi bilen birlikde, Türkiyäniň baýdagyny, ýer şary hem-de raketa emodzilerini paýlaşyldy.

NEXT Sosial näme?

Bu ýazgy, Türkiyäniň Tehnologiýa Topary (T3) Gaznasynyň ýolbaşçylygynda işlenip düzülen NEXT Sosial platformasynyň ulanyjylarynyň sanynyň bir milliondan geçendigini yglan edeninden soň peýda boldy.

NEXT Sosial platformasynyň ulanyjysynyň 1 milliona ýetendigi baradaky habar, şenbe güni TEKNOFEST-iň ýerine ýetiriji geňeşiniň başlygy we T3 Gaznasynyň Müdürler Geňeşiniň başlygy Selçuk Baýraktar tarapyndan habar berildi.

Dünýä derejesindäki platformalara "arassa we howpsuz" alternatiwa hökmünde hödürlenýän NEXT Sosial, mobil programmalaryň dükanlarynda çaltlyk bilen öňe çykyp, "sosial tor" kategoriýasynda iň meşhur mugt programma adyna eýe boldy.

Beta görnüşinde işe başlanyndan bäri, bu platforma tiz depginler bilen ösüp, ulanyjylara habarlary, tehnologiýany, durmuş stilini we häzirki wakalary paýlaşmak üçin giňişlik hödürleýär.

Prezidentiň bu platformany goldamagy, NEXT Sosial üçin simwoliki bir itergi bolup, Türkiyäniň ýerli sanly platformalary ösdürmek ugrunda edýän tagallalaryny güýçlendirdi.

