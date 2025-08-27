DÜNÝÄ
Ysraýyl Kataryň atyşygyň bes edilmegi üçin beren teklibine heniz jogap bermedi
Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary, Ysraýylyň teklibi kabul edýändikleri ýada garşydyklary hakynda heniz resmi taýdan hiç hili jogap bermändigini mälim etdi.
Katar, Gazada atyşygyň bes edilmegi üçin berlen soňky teklibe Ysraýylyň heniz hiç hili jogap bermändigini mälim etdi.

Kataryň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Majid Al Ansari, sişenbe güni Al Jezire teleýaýlymyna beren habarnamasynda, teklibiň Hamas tarapyndan kabul edilendigini aýtdy.

Majid Al Ansari “Ysraýyl resmi taýdan heniz hiç hili jogap bermedi. Teklibi kabul edýändigi, garşydygy ýada başga alternatiw hödürleýändigi hakynda hiç hili habar ýok” diýdi.

Gazada atyşygyň bes edilmegi maksady bilen geçirilýän gepleşikleriň dowam edýändigini aýdan Ansari, “Ysraýylyň teklibe jogap bermegine garaşýarys” diýip belledi.

 

 

