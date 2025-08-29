Ysraýylyň harby goşuny anna gününden bäri Siriýanyň günortasyna hüjüm guraýar.
Ysraýylyň harby uçarlary Koneýtra we Dera welaýatlarynda uçdy, gury ýer güýçleri bolsa Siriýa girdi.
Siriýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, Ysraýylyň harby ulaglarynyň Kuneýtra welaýatynda ýerleşýän Gündogar Samadaniýah obasyna girendigini we bir öýe hüjüm gurandygyny habar berdi.
Wakada adam pidasynyň çekilip çekilmändigi hakynda heniz hiç hili maglumat berilmedi.
Ysraýyl ozal hem birnäçe gezek Siriýanyň özygtyýarlygyny basgylap howa we gury ýer hüjümlerini gurapdy.
ABŞ-nyň Ysraýyl bilen Siriýanyň arasynda howpsuzlyk şertnamasynyň baglaşylmagy üçin tagalla edýän döwründe Ysraýylyň guran soňky hüjümleri ünsleri özüne çekdi.
Ysraýyl geçen ýylyň dekabr aýynda Başar Asadyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň wezipesinden çetleşdirilmeginden soň Siriýa ýüzlerçe hüjüm gurady.
Şol hüjümlerde harby uçarlar, raketa ulgamlary we howa goranyş desgalary nyşana alyndy.
Ysraýyl mundan başgada Siriýanyň Golan depelerindäki basyp alyşlygyny dowam etdirdi we 1974-nji ýylda Siriýa bilen baglaşylan şertnamany basgylady we ýaragsyzlandyrlan araçäk zolagy ele geçirdi.
25 ýylyň dowamynda Siriýany demir ýumruk bilen dolandyran Asad, dekabr aýynda Russiýa gaçyp gitdi.
2025-nji ýylyň ýanwar aýynda hem Ahmed Al Şaranyň ýolbaşçylygynda wagtlaýyn hökümet guruldy.