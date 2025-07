Russiýa şenbe güni gije Ukrainanyň Dnepr şäherine we onuň töweregindäki ýerlere uçarmansyz howa ulaglary we raketalar hüjümler amala aşyrdy. Ukrainanyň resmileri şol hüjümlerde 3 adamyň ýogalandygyny habar berdi.

Ukrainanyň Harby-howa güýçleri Moskwanyň harby güýçleriniň jemi 235 uçarmansyz howa ulagyny we 27 raketa atandygyny, ýaşaýyş we söwda binalaryna zeper ýetendigini we ýangynyň bolandygyny habar berdi. Beýanatda 10 raketa we 25 uçarmansyz howa ulagynyň dokuz aýry nyşana degendigi, galan böleginiň bolsa täsirsiz ýagdaýa getirilendigi mälim edildi.

Dnepropetrowsk sebitiniň häkimi Serhiý Lysak Telegramdan beren beýanatynda: "Bu aýylganç gije. Sebite garşy köpçülikleýin hüjüm guraldy" diýip belledi.

Lysak, Dnepr şäherinde we onuň töwereginde üç adamyň ýogalandygyny, 6 adamyň ýaralanandygyny habar berdi.

Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý bolsa hüjüme garşylyk görkeziljekdigini habar berdi.

Wladimir Zelenskiý Telegramdan beren beýanatynda: “Russiýanyň harby kärhanalary, Russiýanyň logistika merkezleri we Russiýanyň howa menzilleri Russiýanyň öz urşunyň indi özlerine gaýdyp gelendigini duýmalydyrlar” diýdi.