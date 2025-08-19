TÜRKIÝE
Prezidentiň aýaly Emine Erdogan Türkiyäniň sosial media platformasy NEXT Sosiala goşuldy
16-njy awgustda NEXT Sosial 1 million ulanyjydan geçdi we tiz depginler bilen ösmegini dowam etdirýär.
Emine Erdogan Türkiyäniň täze sosial media platformasy NSosyal-da ilkinji ýazgysyny paýlaşyp, tolgunmalaryny we minnetdarlygyny bildirdi.

Emine Erdogan sişenbe güni eden ilkinji ýazgysynda "#Nososyal-dan salam! Ýerli, milli we garaşsyz sosial ulgamymyzyň düzümine goşulandygyma begenýärin; milletimizi buýsandyrýan her bir adama çäksiz minnetdarlygymy bildirýärin" diýdi.

Emine Erdogan: “Bize degişli bolan bu ynamdar sanly dünýäde, bilelikde pikir etjek, öndürjek we geljegi umumy gymmatlyklarymyz bilen şekillendireris. Nsosial bilen täp-täze bir syýahata taýýardyrys” diýip belledi.

Emine Erdogan ilkinji ýazgysyny, Prezident Rejep Taýýip Erdoganyň NSosial-da öz hasabyny açandan bir gün soň paýlaşdy.

Türkiyäniň Tehnologiýa Topary (T3) gaznasynyň ýolbaşçylygynda işlenip düzülen NSosial, 16-njy awgustda bir million ulanyjydan geçip, tiz depginler bilen ösmegini dowam etdirýär.

Prezidentiň we aýaly Emine Erdoganyň goldawy, NSosyal üçin möhüm hereketlendiriji bolup, Türkiýanyň içerki sanly platformalary öňe sürmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirdi.

