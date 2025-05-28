“SpaceX” kompaniyase “Starship” raketasın tuğızınçı sınaw oçışı öçen kükkä cibärde. Bu İlon Mask citäkçelegendäge kompaniyanıñ planetalararası missiyalärne tormışqa aşıru öçen maxsus ğaläm apparatı êşläw maqsatında başqarılğan ambiśiyale proyektınıñ ber öleşe ide. Läkin raketa oçış waqıtında kisäklärgä ayırıldı.
“SpaceX” sişämbe könne “X” (êlekke “Twitter”) platformasında: “Sınaw oçışı bolay da dulqınlandırğıç ide, ul ğına citmägän sıman, “Starship” kötelmägändä kisäk kenä cimerelde,” dip belderde .
“Törkemnär mäğlümat’larnı tikşerüne däwam itäçäk häm kiläse sınaw oçışına äzerlänäçäk,” dip östäde alar.
“Monıñ kebek sınawlarda uñış bez öyrängän närsälärdän kilä, häm bügenge sınaw “Starship”neñ ışanıçlılığın arttırırğa yärdäm itäçäk. “SpaceX” keşelekne küp planetalı itü maqsatında êşläwne däwam itä,” dip belderde kompaniya.
122 metr biyeklegendäge raketa AQŞ federal aviaśiyä idaräse (FAA) röxsäten alğannan soñ, Texas ştatınıñ Boka Çika şähärendäge “SpaceX Starbase” mäydanınnan oçırtıldı.
Bu oçu ğıynwar häm mart aylarında bulğan bozılulardan soñ raketağa zur üzgäreşlär kertelgäç başqarıldı.