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DÖNYA
BMO, Liviyädäge bäreleşlär qabat başlağannan soñ, utnı tuqtatırğa çaqırdı
Liviyä mediası bäreleşlär arqasında Mitiga aêroportındağı oçışlarnıñ tuqtatıluın, başqaladağı mäktäplärdä däreslärneñ ğamäldän çığarıluın belderde.
BMO, Liviyädäge bäreleşlär qabat başlağannan soñ, utnı tuqtatırğa çaqırdı
Paqıstan Hindstan ğaskäriyen tapşırdı
Hindstannıñ Çik buyı iminlege köçe ğaskäriye bilgele protokollar qısalarında Hindstanğa kire tapşırıldı.
Paqıstan Hindstan ğaskäriyen tapşırdı
Avstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı arta
Tön’yaq Kvinslendta melioidoz belän awıruı oçraqları arta, 2025 nçe yılda 31 keşeneñ üleme raslanğan
Avstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı arta
Fiker
opinion
Franśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptı
76 yäşendäge fil’m yoldızı şartlı räweştä 18 ayğa törmägä xökem itelde.
Paqıstan armiyäse: uzğan atnada Hindstan belän bäreleşlärdä 40 grajdanlı, 11 ğaskäri üterelde
Liviya başqalasınда bäreleşlär başlanu säbäple Tripoli xalqın öydä qalırğa çaqırdılar
Keşe xoquqları oyışmaları Ğazzädäge genośidqa yul quyuı öçen Böyekbritaniyägä qarata däğ’wa açtı
Makron narkotik qullanamı?
Tramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaq
Tramp Soğud Ğaräbstanı täxet varisı prinś Möxämmäd bin Sälman häm Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ anı bu adımnı yasarğa êtärüen äytte
Tramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaq
Dön’yanıñ iñ fäqıyr’ däwlät başlığı yaqtı dön’yadan kitte
Êlekke Urugvay ilbaşı Xose Muxika 89 yäşendä ide
Dön’yanıñ iñ fäqıyr’ däwlät başlığı yaqtı dön’yadan kitte
Tawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı kötelä
Prem’yer-ministr Êdi Ramanıñ Sośialist partiyäse saylawda ciñüennän soñ tağın ber çornı garantiyäläp, Awrupa Berlegenä äğ’zalıq yünäleşendä tizlek qazandı.
Tawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı kötelä
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