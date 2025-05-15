BMO, Liviyädäge bäreleşlär qabat başlağannan soñ, utnı tuqtatırğa çaqırdıBMO, Liviyädäge bäreleşlär qabat başlağannan soñ, utnı tuqtatırğa çaqırdı
Liviyä mediası bäreleşlär arqasında Mitiga aêroportındağı oçışlarnıñ tuqtatıluın, başqaladağı mäktäplärdä däreslärneñ ğamäldän çığarıluın belderde.Liviyä mediası bäreleşlär arqasında Mitiga aêroportındağı oçışlarnıñ tuqtatıluın, başqaladağı mäktäplärdä däreslärneñ ğamäldän çığarıluın belderde.
Avstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı artaAvstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı arta
Tön’yaq Kvinslendta melioidoz belän awıruı oçraqları arta, 2025 nçe yılda 31 keşeneñ üleme raslanğanTön’yaq Kvinslendta melioidoz belän awıruı oçraqları arta, 2025 nçe yılda 31 keşeneñ üleme raslanğan
Fiker
Franśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptı
76 yäşendäge fil’m yoldızı şartlı räweştä 18 ayğa törmägä xökem itelde.76 yäşendäge fil’m yoldızı şartlı räweştä 18 ayğa törmägä xökem itelde.
Franśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptıFranśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptı
76 yäşendäge fil’m yoldızı şartlı räweştä 18 ayğa törmägä xökem itelde.76 yäşendäge fil’m yoldızı şartlı räweştä 18 ayğa törmägä xökem itelde.
Tramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaqTramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaq
Tramp Soğud Ğaräbstanı täxet varisı prinś Möxämmäd bin Sälman häm Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ anı bu adımnı yasarğa êtärüen äytteTramp Soğud Ğaräbstanı täxet varisı prinś Möxämmäd bin Sälman häm Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ anı bu adımnı yasarğa êtärüen äytte
Tawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı köteläTawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı kötelä
Prem’yer-ministr Êdi Ramanıñ Sośialist partiyäse saylawda ciñüennän soñ tağın ber çornı garantiyäläp, Awrupa Berlegenä äğ’zalıq yünäleşendä tizlek qazandı.Prem’yer-ministr Êdi Ramanıñ Sośialist partiyäse saylawda ciñüennän soñ tağın ber çornı garantiyäläp, Awrupa Berlegenä äğ’zalıq yünäleşendä tizlek qazandı.