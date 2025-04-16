Kön’yaq Koreya häm AQŞ köçläre kön’yaq-könçığış yar buyında urnaşqan Pxoxang şähäre yanındağı sularında urtaq diñgez künegüläre ütkärde. Bu künegülär alarnıñ urtaq mina suğışına äzerlegen nığıtu maqsatın küzdä tota.

Sişämbe könne tämamlangan 9 könlek künegülärdä ike yaqtan da 10 xärbi korab häm 3 boralaq qatnaştı. Alar arasında Kön’yaq Koreyanıñ “Nampo MLS-II” häm AQŞnıñ “USS Warrior” (MCM-10) minağa qarşı korabı da bar ide, dip xäbär itte çärşämbe könne Kön’yaq Koreya flotınıñ belderüenä tayanıp “Yonhap” agentlığı.

“Daimi räweştä praktikağa nigezlängän mina suğışı künegüläre aşa, bez krizis waqıtında töp portlarıbıznı häm diñgez transport yullarıbıznı yaqlaw sälätlärebezne nığıtaçaqbız,” — dip belderde Kön’yaq Koreya flotınıñ 52nçe mina êskadrası komandirı kapitan Li Teg-son.

Bu Kön’yaq Koreya häm AQŞnıñ 2014 yıldan birle ütkärelä torğan 10nçı urtaq mina suğışı künegüläre buldı.

Şulay uq, sişämbe könne Kön’yaq Koreya häm AQŞ köçläre Koreya yarımutrawı östendä, kim digändä, ber “B-1B” bombardir oçqıçı qatnaşında urtaq hawa künegüläre dä ütkärde. Bu fevral’dan birle ikençe şundıy çara buldı.

Uzğan atnada AQŞ häm Kön’yaq Koreya Çangvon yanındağı sularında da diñgez qotqaru häm xärbi waqıtta da, tınıç waqıtta da salanu sälätlären yaxşırtu öçen urtaq künegülär ütkärde.