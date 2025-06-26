Tön’yaq Nigeriyädä qorallı keşelär 3 armiya bazasına bärep kergännän soñ kim digändä 17 ğaskärineñ ğomere özelüe turında xäbär itelde. İminlek çığanaqları häm cirle räsmi zat belderüenä qarağanda, bu höcüm köç qullanu kiñ taralğan töbäktä soñğı höcüm bulıp tora.
İlneñ tön’yaq-könbatışında “banditlar” dip yörtelgän qorallı törkemnär, ğädättä, yolım alu öçen urlaw häm iminlek köçlärenä höcümnär oyıştıru belän bilgele.
Nigeriya armiyäse sişämbe könne bu höcümnärne rasladı, ämma centekle mäğ’lümat birmäde.
Armiya belderüendä:
"Qızğanıç, qayber batır suğışçılarıbız kön buyı däwam itkän bäreleşlärdä cannarın fida qıldılar. Bäreleştä yaralanğan 4 ğaskäri xäzerge waqıtta pulya cäräxäte alu säbäple däwalana”,– diyelä.
İke iminlek çığanağı beldergänçä, qorallı keşelär Niger ştatındağı Kwanar Dutse Mariga häm Boka cirlekläre belän, kürşe Kaduna vilayätendä operaśiya bazalarına kötelmägän höcümnär oyıştırğannar häm ğaskärlär belän säğat’lär däwamında bäreleşkännär.
Nigeriyädäge iminlek problemaları
Çığanaqlar häm Mariga töbäge başlığı Abbas Kasuwar Garbanıñ süzlärenä qarağanda, 17 ğaskäri ülemeneñ barısı da Kwanar Dutse Mariga bazasında bulğan. Niger armiya wäqalätlese:
"Bu tozaq ide. Alar här yaqtan kilep çıqtılar häm awır qorallar belän höcüm ittelär”, – dip äytkän.
Nigeriya armiyäse qarşı höcümnär oyıştırıp şaqtıy qorallı keşene üterüen belderde.
Nigeriyädäge iminlek problemaları armiyäneñ ber ük waqıtta häm qorallı törkemnär, häm tön’yaq-könçığıştağı "Boko Xaram" belän “DEAŞ” terror çeltärenä bäyle törkemnärgä qarşı köräş alıp baruı belän tağın da qıyınlaşa. Niger vilayätendä "Boko Xaram" äğ’zaları aktiv bulğan töbäklärdä xärbi personalğa tozaqlar bulıp tora.