Cirle sälamätlek saqlaw räsmi zatları beldergänçä, Ğazzäneñ kön’yağındağı Xan Yunus şähärendä bulğan İzrail hawa höcümendä tuğız balasın yuğaltqan fälästinle äti şul uq höcümdä alğan yaralar näticäsendä can birde.
Ğazzä sälamätlek saqlaw ministrlığı ğomum direktorı Münir Ğabdulla äl-Bärş şimbä könne “X” platformasında yasağan belderüendä:
"Tabib Hamdi äl-Näccar Xan Yunusnıñ kön’yağındağı öyläreneñ İzrail tarafınnan bombalanuı näticäsendä alğan yaralardan soñ ğomerläre özelgän tuğız balası yanına kitte”,-dip yazdı.
Ul şulay uq böten ğailädän berdänber äni häm ber bala ğına qaluın assızıqladı.
Mäğ’lümatlarğa qarağanda, Hamdi äl-Näccar 24 may könne öylären İzrail köçläre bombalaganda awır yaralana. Fälästinle balalar tabibäse — äni Alaa äl-Näccar “Nasser” kompleksında êştä bulğanda, tuğız balasınıñ yanıp betkän gäwdälären üz qulları belän qabul itep ala - bu anıñ öçen zur faciğa bula.
Öyläre tämek itep alınğan İzrail hawa höcümendä balaları hälaq bula, isän qalğan berdänber bala — Adäm häm ätiläre tabib Hamdi äl-Näccar awır cäräxätlär ala. Tuğannarı äytüençä, balalarnıñ gäwdäläre tanıp bulmaslıq däräcädä yanğan bula.
İsrail armiyäse isä äl-Näccar ğailäseneñ öyen tämek itep alğan dron höcümen tikşeräçägen alğa sörde.
İsrailneñ Ğazzädäge üterüläre
2023 nçe yılnıñ oktyabrennän birle İzrailneñ ayawsız höcüme näticäsendä Ğazzädä kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 54.400 fälästinle hälaq buldı.
Gumanitar yärdäm oyışmaları 2 millionnan artıq keşe yäşägän töbäktä açlıq qurqınıçı xaqında kisätä.
İzrail blokada astındağı töbäkneñ zur öleşen cimerde häm böten xalıqnı diyärlek küçenergä mäcbür itte.
Xalıqara cinayät’ mäxkämäse noyabr’ ayında Netan’yaxu häm êlekke saqlanu ministrı Yoav Galantqa Ğazzädäge suğış cinayät’läre häm keşelekkä qarşı cinayät’lär öçen saq astına alu qararı çığardı.
İzrail şulay uq bu töbäktäge suğış arqasında Xalıqara mäxkämädä genośid däğ’wası belän cawapqa tartıla.