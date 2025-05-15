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ĞAZZÄ SUĞIŞI

ĞAZZÄ SUĞIŞI

İzrail höcümendä üterelgän jurnalist Xäsän Eslayeh kem ide?
Jurnalistlarnı yaqlaw komitetı Ğazzä, yaw astındağı Yordannıñ Könbatış üzänlege, İzrail häm Livanda suğış waqıtında kim digändä 178 jurnalist häm media xezmätkäreneñ üterelüen äytte.
İzrail höcümendä üterelgän jurnalist Xäsän Eslayeh kem ide?
Tramp Ğazzä suğışın beterergä çaqırdı
İzrail bu çaqıruğa qolaq salırmı?
Tramp Ğazzä suğışın beterergä çaqırdı
Ğazzä kritik qıtlıq riskı astında
Bu xaqta Azıq-tölek qurqınıçsızlığı stadiyalären komplekslı klassifikaśiyaläw xisabında yaza
Ğazzä kritik qıtlıq riskı astında
Opinion
opinion
İzrailneñ miras ministrı: "Fälästinlelär açlıqtan ülergä tiyeş"
Amixay Êliyaxu “Xamas”nıñ yağulıq häm azıq-tölek zapasların bombalawda bernindi problema yuq dip belderde.
İzrail kabinetı Ğazzädäge höcümnärne kiñäytüne rasladı
Törkiyä Azatlıq flotı korabına yasalğan höcümgä qarsı çıktı
Törkiyä İzrailneñ basıp aluına qarşı xoquqıy poziśiyäsen BMOnıñ iñ yuğarı mäxkämäsendä citkeräçäk
Xalıqara yarlıqaw oyışması: İzrail Ğazzädä “turıdan-turı êfirda genośid” başqara
Keşe xoquqları oyışmaları Ğazzädäge genośidqa yul quyuı öçen Böyekbritaniyägä qarata däğ’wa açtı
Keşe xoquqları törkemnärenä kürä, İzrailneñ Ğazzäne bombalaw öçen qullanğan “F-35” oçqıçlarınıñ ähämiyätle öleşläre Böyekbritaniyada citeşterelä.
Keşe xoquqları oyışmaları Ğazzädäge genośidqa yul quyuı öçen Böyekbritaniyägä qarata däğ’wa açtı
"Xamas qulında imindä ide"
23 yäş’lek Mia Şemnı üz öyendä tanılğan izraille fitnes uqıtuçısı köçläde.
"Xamas qulında imindä ide"
Papanıñ büläge Ğazzägä yul totaçaq
Papa Franśisknıñ wasıyäte belän üzeneke bulğan “Popemobil” çarası Ğazzä sızığında balalarnıñ awırularına diagnoz quya alaçaq häm aşığıç räweştä mediśina yärdämen kürsätä alaçaq mobil’ sälamätlek saqlaw klinikasına äyländerelä.
Papanıñ büläge Ğazzägä yul totaçaq
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