İzrail höcümendä üterelgän jurnalist Xäsän Eslayeh kem ide?İzrail höcümendä üterelgän jurnalist Xäsän Eslayeh kem ide?
Jurnalistlarnı yaqlaw komitetı Ğazzä, yaw astındağı Yordannıñ Könbatış üzänlege, İzrail häm Livanda suğış waqıtında kim digändä 178 jurnalist häm media xezmätkäreneñ üterelüen äytte.Jurnalistlarnı yaqlaw komitetı Ğazzä, yaw astındağı Yordannıñ Könbatış üzänlege, İzrail häm Livanda suğış waqıtında kim digändä 178 jurnalist häm media xezmätkäreneñ üterelüen äytte.
Opinion
İzrailneñ miras ministrı: "Fälästinlelär açlıqtan ülergä tiyeş"
Amixay Êliyaxu “Xamas”nıñ yağulıq häm azıq-tölek zapasların bombalawda bernindi problema yuq dip belderde.Amixay Êliyaxu “Xamas”nıñ yağulıq häm azıq-tölek zapasların bombalawda bernindi problema yuq dip belderde.
İzrailneñ miras ministrı: "Fälästinlelär açlıqtan ülergä tiyeş"İzrailneñ miras ministrı: "Fälästinlelär açlıqtan ülergä tiyeş"
Amixay Êliyaxu “Xamas”nıñ yağulıq häm azıq-tölek zapasların bombalawda bernindi problema yuq dip belderde.Amixay Êliyaxu “Xamas”nıñ yağulıq häm azıq-tölek zapasların bombalawda bernindi problema yuq dip belderde.
Keşe xoquqları oyışmaları Ğazzädäge genośidqa yul quyuı öçen Böyekbritaniyägä qarata däğ’wa açtıKeşe xoquqları oyışmaları Ğazzädäge genośidqa yul quyuı öçen Böyekbritaniyägä qarata däğ’wa açtı
Keşe xoquqları törkemnärenä kürä, İzrailneñ Ğazzäne bombalaw öçen qullanğan “F-35” oçqıçlarınıñ ähämiyätle öleşläre Böyekbritaniyada citeşterelä.Keşe xoquqları törkemnärenä kürä, İzrailneñ Ğazzäne bombalaw öçen qullanğan “F-35” oçqıçlarınıñ ähämiyätle öleşläre Böyekbritaniyada citeşterelä.
Papanıñ büläge Ğazzägä yul totaçaqPapanıñ büläge Ğazzägä yul totaçaq
Papa Franśisknıñ wasıyäte belän üzeneke bulğan “Popemobil” çarası Ğazzä sızığında balalarnıñ awırularına diagnoz quya alaçaq häm aşığıç räweştä mediśina yärdämen kürsätä alaçaq mobil’ sälamätlek saqlaw klinikasına äyländerelä.Papa Franśisknıñ wasıyäte belän üzeneke bulğan “Popemobil” çarası Ğazzä sızığında balalarnıñ awırularına diagnoz quya alaçaq häm aşığıç räweştä mediśina yärdämen kürsätä alaçaq mobil’ sälamätlek saqlaw klinikasına äyländerelä.