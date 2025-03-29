İzrail xärbiläre şimbä könne Ğazzädäge aşığıç yärdäm maşinaların “şikle” dip bäyäläp ut açuların tanıdı. “Xamas” monı, kim digändä ber keşeneñ ülemenä kitergän "suğış cinayäte" dip atadı.
Bu waqıyğa uzğan yäkşämbe könne Misır çigenä yaqın Rafah şähäreneñ Tel al-Sultan bistäsendä buldı.
İzrail ğaskärläre anda 20nçe martta höcüm başladı, bu armiyäneñ yaqınça ike ay däwam itkän tınıçlıqtan soñ, Ğazzäne qabat utqa tota başlawınnan ike kön uzğaç ide.
İzrail ğaskärläre AFP agentlığına bolay dip belderde: "Xamas” maşinalarına ut açıp, berniçä “Xamas” terrorçısın yuq ittek".
"Berniçä minuttan soñ, başqa maşinalar ğaskärilärgä taba şikle räweştä yaqınlaşa başladı... Ğaskärlär bu maşinalarğa ut açıp, berniçä “Xamas” häm “İslam Cihadı” terrorçısın yuq itte."
Xärbilär maşinalardan ut açılğan bulu-bulmawın äytmi. Şulay uq, "berençel tikşerenü näticäsendä, şikle maşinalarnıñ qayberläreneñ aşığıç yärdäm häm yanğın sünderüçelär buluı açıqlanğan", dip östädelär.
‘Maqsatlı, qırğıy höcüm’
Waqıyğadan soñ, Ğazzäneñ grajdanlı saqlanu xezmäte belderü yasap, Tel al-Sultan bistäsenä cibärelgän altı qotqaruçı törkemennän xäbär bulmawın äytte.
Comğa könne, alar törkem citäkçeseneñ mäyeten häm qotqaru maşinaların — aşığıç yärdäm häm yanğın sünderü maşinasın — tabuların xäbär itte. Şulay uq, Fälästin “Qızılay” cämğiyäteneñ maşinası da "metall öyemenä äylängän" bulğan.
“Xamas”nıñ säyäsi bülege äğ’zası Basem Naim, İzrailne "Rafah şähärendäge grajdanlı saqlanu xezmäte häm Fälästin “Qızılay” cämğiyäte törkemnärenä qarşı maqsatlı häm qırğıy höcüm" yasawda ğayepläde.
"Qotqaruçılarnı üterü — xalıqara gumanitar xoquq nigezendä yaqlanğan keşelärgä qarşı açıq räweştä Jeneva Konvenśiyälären bozu häm suğış cinayäte", dip belderde ul.
‘Xastaxanädä yatqan keşelär üterelgän’
Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ gumanitar êşlär koordinaśiyä bülege citäkçese Tom Fletçer, İzrailneñ 18 marttan birle xalıq tığız urnaşqan urınnarğa hawa höcümnäre yasawınıñ yözlärçä bala häm başqa keşelärne üterüen belderde.
"Xastaxanädä yatqan urınnarında üterelgän awırular. Aşığıç yärdäm maşinalarına ut açu. Qotqaru törkemnäreneñ üterelüe", dip östäde ul üz belderüendä.
"Ägär gumanitar xoquqnıñ töp prinśipları haman da möhim bulsa, xalıqara cämäğät’çelek alarnı yaqlaw öçen tiz arada çaralar kürergä tiyeş."