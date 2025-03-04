Kongo demokratik cömhüriyäteneñ könçığışındağı gumanitar xäl, AQŞnıñ çit illärgä yärdämnärne kimetüe säbäple, "bik ayanıç" bulaçaq, dip belderde ber xökümät wäqalätlese düşämbe könne.
Êlemtä ministrı Patrik Muyaya AQŞtağı “Atlantic Council Afrika Üzäge” belän video konferenśiyä waqıtında ilneñ könçığıştağı gumanitar yärdämneñ 70 prośentı AQŞnıñ Xalıqara Üseş Agentlığı (USAID) tarafınnan finanslana ide, dip äytte. Ul xälneñ xäzer ük ayanıç buluın, ämma tağın da ayanıç xälgä kiläçägen, çönki AQŞ yärdämnäre citmäwe turında kisätte.
"Bez Goma şähärenä gumanitar yärdäm täêmin itärgä tiyeş. Bu bik, bik aşığıç," dip basım yasadı Muyaya häm Goma aêroportın qabat açu kiräklegen assızıqladı.
Ul balalarnıñ awır xälenä iğ’tibarnı cälep itep, 13-18 yäş’lek balalarnıñ sistematik räweştä urlanuın, şuña kürä alarnıñ tınıç räweştä mäktäpkä bara almawın belderde.
Muyayanıñ bu süzläre AQŞ ilbaşı Tramp idaräseneñ USAIDnıñ êçke häm xalıqara êşçänlegen tuqtatu turında qarar qabul itüennän soñ yañğıradı. Bu qarar, Amerikanıñ texnologiya milliarderı İlon Mask täq’dimnäre näticäsendä, Xökümät näticälelege departamentı (DOGE) citäkçelegendä başqarıldı.
Bu adım global’ yärdäm programmalarında kiñ külämle özekleklärgä kiterde, häm bu USAID finanslarına tayanğan xökümättän tış oyışmalar häm media oyışmalarına täêsir itte.
8,500dän artıq ülem
“M23” ğıs’yançılar törkeme dekabr’dän birle Kongoda üz kontrolenä alğan territoriyäne arttırdı, küptän tügel Goma häm Bukavu töbäkläreneñ başqalaların yawlap aldı.
Ğıynvardan birle Kongo cömhüriyätendäge bäreleşlär 8,500dän artıq keşeneñ ülemenä häm, kim digändä, 5,700 keşeneñ yaralanuına kiterde, dip xäbär itä ilneñ sälamätlek saqlaw ministrı Samuêl-Rodjer Kamba.
“Uzğan atnada Bukavuda “M23” mitingı waqıtında bulğan şartlaw näticäsendä, kim digändä, 16 keşe ülde, häm 17dän artıq keşe yaralandı”, dip belderde ministr.
Muyaya xalıqara cämäğat’çelekne "bigräk tä Ruandaga basım yasap, alarnı söyläşülär östälenä qaytarırğa, häm xäzerge xälgä çişeleş tabarğa" çaqırdı.
Kongo Ruandanı ğıys’yançılar törkemenä yärdäm itüdä ğayepli, häm şul säbäple, AQŞ häm Böyekbritaniyäne dä kertep qayber illär Kigaliğa qarşı cäza çaraları häm sankśiyälär iğ’lan itte.