SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Ministr kisätkänçä, AQŞnıñ Kongo demokratik cömhüriyätenä yärdämnärne çikläwe krizisqa kiterä ala
"Amerikanıñ tışqı yärdämen almasaq, bu tağın da faciğale xälgä kiläçäk," dide Patrik Muyaya.
Ministr kisätkänçä, AQŞnıñ Kongo demokratik cömhüriyätenä yärdämnärne çikläwe krizisqa kiterä ala
Kongo demokratik cömhüriyäte / AA Archive
4 Март 2025

Kongo demokratik cömhüriyäteneñ könçığışındağı gumanitar xäl, AQŞnıñ çit illärgä yärdämnärne kimetüe säbäple, "bik ayanıç" bulaçaq, dip belderde ber xökümät wäqalätlese düşämbe könne.

Êlemtä ministrı Patrik Muyaya AQŞtağı “Atlantic Council Afrika Üzäge” belän video konferenśiyä waqıtında ilneñ könçığıştağı gumanitar yärdämneñ 70 prośentı AQŞnıñ Xalıqara Üseş Agentlığı (USAID) tarafınnan finanslana ide, dip äytte. Ul xälneñ xäzer ük ayanıç buluın, ämma tağın da ayanıç xälgä kiläçägen, çönki AQŞ yärdämnäre citmäwe turında kisätte.

"Bez Goma şähärenä gumanitar yärdäm täêmin itärgä tiyeş. Bu bik, bik aşığıç," dip basım yasadı Muyaya häm Goma aêroportın qabat açu kiräklegen assızıqladı.

Ul balalarnıñ awır xälenä iğ’tibarnı cälep itep, 13-18 yäş’lek balalarnıñ sistematik räweştä urlanuın, şuña kürä alarnıñ tınıç räweştä mäktäpkä bara almawın belderde.

Muyayanıñ bu süzläre AQŞ ilbaşı Tramp idaräseneñ USAIDnıñ êçke häm xalıqara êşçänlegen tuqtatu turında qarar qabul itüennän soñ yañğıradı. Bu qarar, Amerikanıñ texnologiya milliarderı İlon Mask täq’dimnäre näticäsendä, Xökümät näticälelege departamentı (DOGE) citäkçelegendä başqarıldı.

Bu adım global’ yärdäm programmalarında kiñ külämle özekleklärgä kiterde, häm bu USAID finanslarına tayanğan xökümättän tış oyışmalar häm media oyışmalarına täêsir itte.

8,500dän artıq ülem

“M23” ğıs’yançılar törkeme dekabr’dän birle Kongoda üz kontrolenä alğan territoriyäne arttırdı, küptän tügel Goma häm Bukavu töbäkläreneñ başqalaların yawlap aldı.

Ğıynvardan birle Kongo cömhüriyätendäge bäreleşlär 8,500dän artıq keşeneñ ülemenä häm, kim digändä, 5,700 keşeneñ yaralanuına kiterde, dip xäbär itä ilneñ sälamätlek saqlaw ministrı Samuêl-Rodjer Kamba.

“Uzğan atnada Bukavuda “M23” mitingı waqıtında bulğan şartlaw näticäsendä, kim digändä, 16 keşe ülde, häm 17dän artıq keşe yaralandı”, dip belderde ministr.

Muyaya xalıqara cämäğat’çelekne "bigräk tä Ruandaga basım yasap, alarnı söyläşülär östälenä qaytarırğa, häm xäzerge xälgä çişeleş tabarğa" çaqırdı.

Kongo Ruandanı ğıys’yançılar törkemenä yärdäm itüdä ğayepli, häm şul säbäple, AQŞ häm Böyekbritaniyäne dä kertep qayber illär Kigaliğa qarşı cäza çaraları häm sankśiyälär iğ’lan itte.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us