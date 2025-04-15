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Azärbaycan Franśiyäneñ ikeyözlelegenä reakśiya belderde
Azärbaycan Franśiyäneñ Ärmänstanğa qorallar birüe belän töbäk totrıqsızlığına êtärüen alğa sörä, şul uq waqıtta Parij tınıçlıqqa çaqıra häm Awrupa Berlege küzätü missiyäsen yaqlıy
Azärbaycan Franśiyäneñ ikeyözlelegenä reakśiya belderde
Earlier in the day, Jean-Noel Barrot, ahead of an EU Foreign Affairs Council meeting in Luxembourg, told reporters that Paris is concerned about the growing tensions on the Azerbaijan-Armenia border. / TRT World
15 Апрель 2025

Azärbaycan Franśiyäne Kön’yaq Qavqazdağı xäzerge çik buyı kiyerenkeleklärenä qarata totışı arqasında ikeyözlelektä ğäyepläde. Bu ğäyepläw Franśiya tışqı êşlär ministrınıñ belderülärennän soñ buldı.

İrtänge säğat’lärdä Jan-Noêl’ Barr, Lyuksemburqta uzğan Awrupa Berlege tışqı êşlär şurası cıyılışı aldınnan jurnalistlarğa yasağan belderüendä, Parijnıñ Azärbaycan belän Ärmänstan çigendä arta barğan kiyerenkeleklärgä borçıluın belderde. Ul şulay uq Awrupa Berlegeneñ bu töbäktäge missiyäseneñ kiñäyep kiyerenkeleklärne küzätü häm kontrol’ itä alacağına ışanıç  belderde.

Barr ike il arasında soñğı tınıçlıq kileşüe imzalanırğa tiyeşlegen belderde  häm “baş-baştaq saq astına alınuçılar” dip atağan keşelärne irekkä cibärergä çaqırdı.

Azärbaycan tışqı êşlär ministrlığı süzçese Ayxan Xacızadä, “X” platformasında yasağan belderüendä, Franśiyäneñ Yerevanğa qorallar birüeneñ häm ozaq waqıtlardan birle Azärbaycanğa qarşı totışınıñ Barrnıñ töbäk kiyerenkelekläre turındağı borçıluları belän qapma-qarşı buluın häm tınıçlıqqa xezmät itmäwen äytte.

“Bu ikele standart Franśiyäneñ ikeyözlelegen kürsätä”, — dip belderde Xacızadä. Ul tınıçlıq kileşüeneñ imzalanuı häm töbäktä daimi totrıqlılıq urnaşuı öçen töp mäs’älälärne qaraw kiräklegen assızıqladı. Ayıruça, Baqı daimi räweştä assızıqlanğança, Ärmänstan Konstituśiyäsendä Azärbaycanğa qağılışlı cir däğ’walarınıñ buluı — bu mäs’älälär arasında berençe urında tora.

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