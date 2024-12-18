TÜRKİYE
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Ärdoğan Katar ämiren qabul itte
Şäyex Tämim bin Xamäd Äl-Sani Änkarağa êşlekle säfär belän kilde
Ärdoğan Katar ämiren qabul itte
Эрдоган Әл-Тәни / AA
18 Декабрь 2024

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan başqala Änkarada Katar ämire Şäyex Tämim bin Xamäd Äl-Saninı qabul itte. Alarnıñ oçraşuı matbuğatqa yabıq işeklär artında uzdı.

İlbaşı apparatınıñ cämäğat’çelek belän êlemtä idaräsennän yasalğan belderügä qarağanda, söyläşüdä Törkiyä belän Katar mönäsäbätläre, regional’ häm global’ mäs’älälär qaraldı.

Ärdoğan oçraşuda Törkiyäneñ Süriyädäge cir bötenlege, berlege häm strukturasınıñ saqlanuı öçen süriyälelär häm citäkçelege yanında buluın, ilne qabat torğızu prośessında xalıqara cämäğat’çelekneñ xezmättäşlek itüe kiräklegen äytte. Ul, şulay uq, Törkiyäneñ üz milli iminlegen saqlaw häm Süriyädäge totrıqsızlıqnı aşığıç räweştä beterü öçen terrorçı oyışmalar belän köräşen däwam itäçägen belderde.

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