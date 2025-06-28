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Tramp İran belän 30 milliard dollarlıq atom-töş kileşüe däğwaların kire qaqtı
Matbuğatta çıqqan xäbärlärgä qarağanda, Tramp Tähran uran bayıtu programmasın tuqtatqan oçraqta, İrannıñ tuñdırılğan aktivların irekle qaldıru kebek iqtisadi täqdimnär yasaw turında uylıy.
Tramp İran belän 30 milliard dollarlıq atom-töş kileşüe däğwaların kire qaqtı
Donald Trump dismisses reports US is weighing up to $30 bln civilian nuclear deal for Iran / Reuters
20 сәгать элек

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp İranğa 30 milliard dollarlıq (xärbi bulmağan) atom kileşüe täqdim itkän digän xäbärlärne kisken räweştä kire qaqtı.

İlbaşı Tramp İranğa xärbi bulmağan atom-töş qorılmaları tözü öçen 30 milliard dollar birergä teli digän yalğan xäbärlärne kisken tänqitläp “Truth Social” säxifäsendä bolay dip yazdı:

"Bu — yalğan xäbär taratuçınıñ tağın ber yalğanı! Bu qädär safsata kürgänem yuq. Bu keşelär — AWIRU!!!"

Qayber matbuğat organnarı Tramp idaräseneñ, İran uran bayıtu programmasın tuqtatqan oçraqta, İrannıñ tuñdırılğan baylıqların irekle qaldıru kebek iqtisadi täşwiqlär täqdim itergä mömkin  yazdı. Bu däğwalar  söyläşülärgä yaqın öç çığanaqqa nigezlänep birelde.

22 nçe iyün könne AQŞ, İrannıñ atom programmasına qarşı höcümnär qısalarında, Fordow atom - töş qorılmasına 6 bunker-buster bombası taşladı,  şul uq waqıtta Netenz häm İsfaxandağı ike başqa obyektqa suastı köymäsennän cibärelgän küp sanda qanatlı raketalar belän höcüm itte.

AQŞ belän İran arasında planlaştırılğan altınçı söyläşü turı 15 nçe iyündä ütkäreläçäk ide, ämma 13nçe iyün könne İzrailneñ  İrandağı xärbi, atom-töş häm grajdannar qorılmalarına höcüm yasawı säbäple kiçekterelde.

İzrail belän İran arasındağı 12 könlek bäreleş 24 nçe iyün’dä ğämälgä kergän häm AQŞ aradaşçılığında ireşelgän utnı tuqtatu belän tögällände.

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