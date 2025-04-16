Peruda mäxkämä êlekkege däwlät başlığı Ol’yanta Umala häm xatını Nadin Êredianı, qara aqça aqlawda ğayepläp, 15 yılğa törmägä xökem itte. Bu xaqta cirle matbuğat çaraları sişämbe könne belderde.
İlneñ Yuğarı mäxkämä räisläre Umala häm Êridiyanıñ Braziliya tözeleş şirkäte “Odebrext” häm Venesuêla xökümätennän 2006nçı häm 2011nçe yıldağı saylaw kampaniyälären finanslaw öçen yaqınça 3 million dollar külämendä qanunsız iganä aluın açıqladı.
Êrediya ike saylawda da Umalanıñ kampaniyäsen citäklägän.
Mäxkämä räise Nayko Koronado qanunsız yullar belän alınğan aqçanı aqlaw öçen qullanğan törle ısullarnıñ isbatlanuın belderde häm parnı kiçekmästän qulğa alu qararı birde.
Xökem qararınnan soñ Êrediya Braziliyäneñ Lima şähärendäge ilçelegendä säyäsi sıyınu soradı. Peru tışqı êşlär ministrlığı soñraq anıñ 1954 yılğı Diplomatik sıyınu konvenśiyäse nigezendä räsmi möräcäğät’ yasawın rasladı.
Êrediyanıñ abıyı İlan Êrediya da şul uq êş buyınça 12 yıl törmä cäzasına xökem itelde.
Xakimiyätlär Umalanıñ Lima şähärendäge Barbadillo törmäsendä cäzasın ütärgä tiyeşlegen rasladı, anda tağın berniçä êlekkege ilbaşları utıra.
Bu xökem belän Umala soñğı 20 yılda “Odebrext” ğawğası arqasında törmägä utırtılğan öçençe Peru ilbaşı buldı. Êlekke ilbaşı Alexandro Toledo xäzerge waqıtta 20 yıllıq xökem qararın üti, ä Alberto Fujimori berniçä cinayät’ êşe arqasında törmädä qala.
Umala häm Êrediyağa qarşı tikşerü êşe 2015 yılda başlanğan ide. Bu -”Odebrext” tözeleş şirkäteneñ Latin Amerikasında kiñ külämle rişwät birülären räsmi räweştä tanuınnan ber yıl alda bula.