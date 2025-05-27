5 сәгать элек
“ABC News”qa bäyle “Action News” telekanalı xäbär itüençä, Filadel’fiyäneñ Fairmount Park töbägendä bulğan qorallı höcümdä ike keşe ğomeren yuğaltqan, kim digändä 9 keşe yaralanğan.
“Reuters” bu xäbärne älegä raslıy almadı, Filadel’fiya poliśiyäse dä älegä añlatma birmäde.
Höcüm belän bäyle qulğa alınuçı barmı – yuqmı, bu turıda älegä mäğ’lümat citkerelmäde.
Poliśiya çığanaqları belderüençä, qorbannarnıñ kim digändä ikese baliğ’ bulmağannar, läkin qorbannarnıñ yäş’läre älegä açıqlanmağan.
Hälaq bulğan keşelärneñ yäş’läre turında da älegä räsmi belderü yuq.