DÖNYA
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AQŞnıñ Filadel’fiya şähärendä bulğan qorallı höcümdä kim digändä 2 keşe hälaq bulğan
Poliśiya Filadelf’iädä bulğan qorallı höcüm näticäsendä ike keşeneñ ülüe häm kim digändä 9 keşeneñ, alar arasında balalar da bar, yaralanuı belän bäyle tikşerü başlatuın belderde.
AQŞnıñ Filadel’fiya şähärendä bulğan qorallı höcümdä kim digändä 2 keşe hälaq bulğan
Juveniles were among those injured in the gunfire. / AP
5 сәгать элек

“ABC News”qa bäyle “Action News” telekanalı xäbär itüençä, Filadel’fiyäneñ Fairmount Park töbägendä bulğan qorallı höcümdä ike keşe ğomeren yuğaltqan, kim digändä 9 keşe yaralanğan.

“Reuters” bu xäbärne älegä raslıy almadı, Filadel’fiya poliśiyäse dä älegä añlatma birmäde.

Höcüm belän bäyle qulğa alınuçı barmı – yuqmı, bu turıda älegä mäğ’lümat citkerelmäde.

Poliśiya çığanaqları belderüençä, qorbannarnıñ kim digändä  ikese baliğ’ bulmağannar, läkin qorbannarnıñ yäş’läre älegä açıqlanmağan.

Hälaq bulğan keşelärneñ yäş’läre turında da älegä räsmi belderü yuq.

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