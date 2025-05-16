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Öç yaqlı tınıçlıq urnaştıru söyläşüläre başlandı
İstanbulda Ukraina, Rusiyä häm AQŞ söyläşü östäle artına utıra
Öç yaqlı tınıçlıq urnaştıru söyläşüläre başlandı
Dolmabahce Palace, Istanbul / AA
16 Май 2025

Rusiyä-Ukraina arasında tınıçlıq urnaştıruğa qarağan söyläşülär Törkiyä, Amerika häm Ukraina wäkillekläre qatnaşında, Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan citäkçelegendä İstanbul şähärendä başlandı.

Bu söyläşülär ber-ber artlı oyıştırılaçaq cıyılışlarnıñ başlanğıçı bulıp tora. İstanbulda comğa könne ike yuğarı däräcäle öç yaqlı cıyılış uzaçaq, Törkiyä bäreleşne tuqtatu mäs’äläsendä töp diplomatik uyınçı rolen tağın da nığıta.

Törkiyäneñ tışqı êşlär ministrlığı çığanaqlarına kürä Törkiyä-AQŞ-Ukraina cıyılışı cirle waqıt belän sägät’ 10:45tä başlandı. 12:30da Törkiyä-Rusiyä-Ukraina cıyılışı ütkäreläçäk.

Här ike utırış ta zur diplomatik çaralar öçen qullanıluçı tarixi Dolmabahçe ofisında çınğa aşa.

Cıyılışlar här ildän yuğarı däräcäle isemnäre oçraştıra. Törkiyä isemennän tınıçlıq urnaştıru tırışlıqları koordinaśiyasendä töp rol’ uynawçı tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan qatnaşa.

AQŞ wäkillege belän däwlät särqätibe Marko Rubio citäkli. Ukraina tarafında Saqlanu ministrı Röstäm Umerov bar. Rusiyäne isä ilbaşı kiñäşçese Vladimir Medinskiy wäkillek itäçäk.

Ukraina wäkillegendä şulay uq tışqı êşlär ministrı urınbasarı Sergey Kisliśa, Qurqınıçsızlıq xezmäte başlığı urınbasarı Oleksandr Poklad, Tışqı küzläw xezmäte başlığı urınbasarı Oleg Lugovskiy bar.

Rusiyä wäkillegendä isä tışqı êşlär ministrı urınbasarı Mixail Galuzin, Ğomum ştab räislegeneñ Töp küzläw direkśiyase mödire İgor’ Kostyukov häm saqlanu ministrı urınbasarı Aleksandr Fomin urın ala.

İstanbuldağı cıyılışlar aylar buyı däwam itkän aradan soñ yañartılğan diplomatik ênergetika häm salmaq alğarış ömete belän çınğa aşa.

Törkiyäneñ AQŞ belän bergä ike yaqnı oçraştıru säläten regional’ qurqınıçsızlıqqa qabat şäkel birgän häm global’ totrıqlılıqqa zıyan salğan suğışnı tuqtatu öçen konkret adımnar yasaw forsatı bularaq küräbez.

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