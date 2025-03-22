Taywan’ 47 Qıtay hawa transportı, 7 diñgez flotı köymäse häm 1 räsmi köymäneñ utraw tiräsendä êşçänlek alıp baruın xäbär itte. Taywan’ saqlanu ministrlığınıñ şimbä könge belderüenä qarağanda, Qıtay Xalıq Azatlıq armiyaseneñ 41 oçqıçı Taywan’ buğazınıñ urta sızığın ütep, Taywan’nıñ tön’yaq, kön’yaq-könbatış häm könçığışındağı hawa saqlanu bilgeläw zonasına kerde.
Ministrlıq bu hawa häm diñgez transportınıñ cirle waqıt belän irtänge 06.00 gädär açıqlanuın belderep, waqıyğalarnı küzätep baruların häm bu xärakätlelekkä cawap itep oçqıçlar, diñgez köymäläre häm yar buyı raketa sistemaların aktivlaştıruların citkerde.
Hawa saqlanuın bilgeläw zonası - xalıqara hawa kiñlege mäydanı, ul ilneñ milli çikläre ar’yağına suzıla häm milli qurqınıçsızlıq maqsatlarında hawa transportlarınıñ üzlären tanıtuların taläp itä.
Qıtay üz cireneñ ber öleşe dip sanagan Taywan’nıñ bäysezlegen tanımıy. Şul uq waqıtta, ul buğaznıñ urta sızığın da, hawa saqlanuın bilgeläw zonasın da qabul itmi. Ämma Taybey 1949nçı yıldan birle üzeneñ bäysezlegen saqlıy.