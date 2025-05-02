DÖNYA
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Rusiyäneñ Ukrainadağı höcümnärendä 31 keşe yaralandı
Rusiyä saqlanu ministrlığı hawa saqlanu sistemalarınıñ ber töndä 121 Ukraina dronın yuq itüen belderde. Alarnıñ kübese Qırım östendä bula.
Rusiyäneñ Ukrainadağı höcümnärendä 31 keşe yaralandı
Two men were also wounded in a Russian drone attack in the eastern Dnipropetrovsk region, with fires breaking out at two locations. / Photo: AP
2 Май 2025

Rusiyä höcümnäre Ukrainada ber töndä 30dan artıq keşene yaraladı, dip xäbär itte wäqalätlelär comğa könne. Bu xäbär Kiyev belän Vaşington arasında möhim mineral kileşüe imzalangan könnän soñ buldı.

Ukraina bu kileşüneñ öç yıldan artıq Rusiyä basıp aluına qarşı köräş alıp baruçı ilenä Vaşingtonnıñ iminlek täêmin itü öçen garantiyälär birüenä yul açaçaq dip ömetlänä.

Zaporoj’ye ölkäse gubernatorı İvan Fedorov “Telegram” kanalında “Tönge höcüm näticäsendä 29 keşe yaralandı,” dip yazdı. Yaralanuçılar arasında 13 yäş’lek malay da bar.

“Ruslar şähärneñ tınıç asqormasına höcüm itte. Tözeleş yortları, universitet häm infrastruktura ob'yektı zıyan kürde,” dip östäde ul.

Şulay uq, Dnepropetrovsk ölkäsendä ike ir-at Rusiyäneñ dron höcüme näticäsendä yaralandı, dip xäbär itte gubernator Sergey Lisak “Telegram”da. İke urında yanğın çıqqan.

Ukrainanıñ milli timer yul şirkäte Zaporoj’yedağı lokomotiv tözätü êşxanäsenä tönlä zur höcüm buluın, näticädä säğat’lär buyı däwam itkän yanğın çığuın xäbär itte. Yaralanuçılar yuq.

Rusiyäneñ saqlanu ministrlığı belderüençä, alarnıñ hawa saqlanu sistemaları tönlä 121 Ukraina dronın yuq itkän, alarnıñ küpçelege Qırım östendä bulğan.

Bu soñğı höcüm Ukraina ilbaşı Vladimir Zelenskiynıñ AQŞ belän siräk minerallar kileşüeneñ ike yaqqa da “berdäy fayda” birüen, läkin Kiyev öçen konkret iminlek garantiäläre birmäwen äytkännän soñ buldı.

Ukraina liderı üz ileneñ berlektäşlärenä möräcäğät itep, “Rusiyägä basımnı arttırırğa, anı tınıçlanırğa häm söyläşülärgä mäcbür itärgä” çaqırdı.

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