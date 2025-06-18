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Modi: Hindstan-Paqıstan arasında utnı tuqtatunı AQŞ tügel, xärbi söyläşülär täêmin itte
Modi Hindstannıñ Paqıstan belän mönäsäbätlärendä öçençe yaqnıñ aradaşçılığın qabul itmäyäçägen söyläde.
Modi: Hindstan-Paqıstan arasında utnı tuqtatunı AQŞ tügel, xärbi söyläşülär täêmin itte
FILE PHOTO: US President Trump holds a joint press conference with Indian Prime Minister Modi at the White House in Washington DC. / Reuters
18 Июнь 2025

Hindstan xökümäte räise Narendra Modi sişämbe kiçen AQŞ ilbaşı Donald Tramp belän söyläşkändä, may ayında bulğan 4 könlek konflikttan soñ Hindstan belän Paqıstan arasındağı ut tuqtatu kileşüenä, AQŞ aradaşçılığı tügel, ike ilneñ xärbi citäkçeläre arasındağı söyläşülär näticäsendä ireşelelüen belderde. Bu xaqta Hindstannıñ iñ yuğarı däräcäle diplomatı xäbär itte.

Tramp uzğan ayda atom-töş qoralına iyä bulğan bu ike Könyaq Aziyä kürşel8re arasında ut tuqtatu kileşüe AQŞ aradaşçılığı belän ireşelde, dip äytkän ide. Şulay uq ul, bu qarşılıqlar AQŞ tarafınnan ike ilne suğış urınına säwdägä iğtibar itärgä çaqırğannan soñ tögällände, dip belderde.

“Xökümät räise Modi ilbaşı Trampqa açıq itep äytte: bu waqıtta Hindstan belän AQŞ arasındağı säwdä kileşüe yäki Hindstan belän Paqıstan arasında AQŞ aradaşçılığı turında bernindi söyläşü bulmadı,” dip belderde Hindstan tışqı êşlär ministrı Vikram Misri matbuğatqa belderüendä.

“Xärbi ğamällärne tuqtatu turındağı söyläşülär turıdan-turı Hindstan belän Paqıstan arasında barğan xärbi kanallar aşa häm Paqıstannıñ taläbe belän ütkärelde. Premyer-ministr Modi Hindstannıñ moñarçı aradaşçılıqnı qabul itmäwen häm kiläçäktä dä qabul itmäyäçägen basım yasap äytte,” dip östäde ul.

Misri äytüençä, ike lider Kanadada uzğan G7 sammitı qısalarında, Trampnıñ taläbe belän telefonnan söyläşkän. Bu söyläşü 35 minut däwam itkän.

Aq Yort Modi-Trump arasındağı bu söyläşü turında sorawğa şunda uq cawap birmäde.

Paqıstan moñarçı ut tuqtatu kileşüe Hindstan xärbiläre 7 mayda başlağan şaltıratuga Paqıstan xärbiläre cawap birgännän soñ ireşelgän, dip beldergän ide.

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