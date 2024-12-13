DÖNYA
1 min uqıu
İspaniyädä yarlılıq
İldä arenda häm satudağı öy bäyäläreneñ nıq artuı yarlılıqnıñ üsüenä kiterde
İspaniyädä yarlılıq
İspaniya / TRT Tatar
13 Декабрь 2024

İspaniyädä 4 millionnan artıq keşeneñ yarlılıq çigeneñ astında yäşäwe belderelde.

“Caritas Foessa” waqıfınıñ integraśiyä häm sośial’ ixtiyaclar nisbätennän yasağan tikşerenüendä il külämendä 9 million 400 meñ keşeneñ bik awır şartlarda tormış itüe açıqlana. Şularnıñ 4 million 300 meñe, çın mäğ’näsendä, fäqıyr’. Yarlılıq çigendä yäisä anıñ astında yäşäwçelärneñ sanı, 2018nçe yıl belän çağıştırğanda, 8%qa artqan.

Mäğ’lümatlarğa qarağanda, tigezsezlektä iñ töp faktorlarnıñ berse - toraq probleması. Moña soñğı yıllarda arenda häm satudağı öy bäyäläreneñ nıq artuı da säbäpçe. Bu wäzğıyät’ İspaniyädäge här 4 ğailäneñ bersenä yoğıntı yasıy.

Toraq bazarı bik küp xucalıqnı başqa töp ixtiyaclarnı qanäğat’länderüne kimetergä mäcbür itä.

Yarlılıq däräcäse Madrid häm Barselona şikelle zur şähärlärdä 50%qa citä.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us