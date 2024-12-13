İspaniyädä 4 millionnan artıq keşeneñ yarlılıq çigeneñ astında yäşäwe belderelde.
“Caritas Foessa” waqıfınıñ integraśiyä häm sośial’ ixtiyaclar nisbätennän yasağan tikşerenüendä il külämendä 9 million 400 meñ keşeneñ bik awır şartlarda tormış itüe açıqlana. Şularnıñ 4 million 300 meñe, çın mäğ’näsendä, fäqıyr’. Yarlılıq çigendä yäisä anıñ astında yäşäwçelärneñ sanı, 2018nçe yıl belän çağıştırğanda, 8%qa artqan.
Mäğ’lümatlarğa qarağanda, tigezsezlektä iñ töp faktorlarnıñ berse - toraq probleması. Moña soñğı yıllarda arenda häm satudağı öy bäyäläreneñ nıq artuı da säbäpçe. Bu wäzğıyät’ İspaniyädäge här 4 ğailäneñ bersenä yoğıntı yasıy.
Toraq bazarı bik küp xucalıqnı başqa töp ixtiyaclarnı qanäğat’länderüne kimetergä mäcbür itä.
Yarlılıq däräcäse Madrid häm Barselona şikelle zur şähärlärdä 50%qa citä.