DÖNYA
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Hindstannıñ tön’yağında boralaq qazası: 6 keşe hälaq bulğan
Xäbärlärgä qarağanda, waqıyğa Ganganani şifalı su çığanaqları töbägendä bulğan
Hindstannıñ tön’yağında boralaq qazası: 6 keşe hälaq bulğan
Authorities say relief and rescue work is underway. / Photo: X/@ndtv / Others
8 Май 2025

Hindstanның Uttarakhand ştatında boralaq qazası näticäsendä kim digändä 6 yulçı hälaq bulğan. Bu xaqta ştat mediası xäbär itä.

Däwlät xäbär agentlığı “Doordarshan News” mäğ’lümatına qarağanda,  boralaq Uttarakhand ştatındağı Ganganani şifalı su çığanaqları yanında hälakätkä oçrağannan soñ, 1  keşe awır yaralanğan.

“Boralaq qazası bulğan cirdä idarä häm qotqaru törkemnäre kötä”,– dip äytelä xäbärdä.
Ştat prem’yer-ministrı  Puşkar Singx Dxami yaralılarga barlıq yärdämnärne kürsätü häm qazanı tikşerü turında kürsätmä birgän.


Ul “X” platformasında bolay dip yazğan: “Min bu mä’sälä buyınça wäqalätlelär belän daimi bäyläneştä toram häm barısın da yaqınnan küzätäm”.

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