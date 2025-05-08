8 Май 2025
Hindstanның Uttarakhand ştatında boralaq qazası näticäsendä kim digändä 6 yulçı hälaq bulğan. Bu xaqta ştat mediası xäbär itä.
Däwlät xäbär agentlığı “Doordarshan News” mäğ’lümatına qarağanda, boralaq Uttarakhand ştatındağı Ganganani şifalı su çığanaqları yanında hälakätkä oçrağannan soñ, 1 keşe awır yaralanğan.
“Boralaq qazası bulğan cirdä idarä häm qotqaru törkemnäre kötä”,– dip äytelä xäbärdä.
Ştat prem’yer-ministrı Puşkar Singx Dxami yaralılarga barlıq yärdämnärne kürsätü häm qazanı tikşerü turında kürsätmä birgän.
Ul “X” platformasında bolay dip yazğan: “Min bu mä’sälä buyınça wäqalätlelär belän daimi bäyläneştä toram häm barısın da yaqınnan küzätäm”.