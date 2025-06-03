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Kongoda ğıys’yançılar grajdanlılarnı üterä
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Kongoda ğıys’yançılar grajdanlılarnı üterä
The conflict in eastern DRC is rooted in the spillover of 1994 genocide against in Rwanda and the struggle over DRC's vast mineral resources. / AP
бер сәгать элек

Keşe xoquqların yaqlaw oyışması xisabına kürä 22 fevral’ könne Gomadağı Katindo xärbi lagere yanında üterelgän 21 grajdanlı arasında başlarına ut açılğan 6 ir-at häm 1 xatın-qız da bar.

Keşe xoquqların yaqlaw oyışması beldergänçä Ruanda xuplawındağı M23 ğıys’yançıları Kongo demokratik cömhüriyäteneñ könçığışındağı Goma şähärendä fevral’ ayında 2 kön êçendä kim digändä 21 grajdanlını üterde.

Sişämbe könne açıqlanğan xisap Gomanıñ ber mäxälläsendä 22-23 fevral’ könnärendä barlıqqa kilgän waqıyğalarnı quzğattı häm distälärçä yıl buyı däwam itüçe bäreleşneñ qırıslığın açıp saldı.

Keşe xoquqların yaqlaw oyışması xisabında tübändäge yullar urın aldı: “Turıdan ämir birgän yäki keşe xoquqların bozğan citäkçelär häm suğışçılar cäzağa tartılırğa tiyeş.”

M23 ğıys’yançıları ğıynwar ayında başlanğan ber höcüm belän Kongonıñ könçığışındağı iñ zur ike şähär bulğan Goma häm Bukavunı qulğa töşerde. Artqan qırıslıq meñnärçä keşeneñ ülemenä häm 100 meñnärçä keşeneñ yortsız qaluına kiterde.

Üterelgän 21 grajdanlı arasında 22 fevral’ könne Gomadağı Katindo xärbi lagere yanında başına ut açılğan 6 ir-at häm 1 xatın-qız da bar.

İkençe waqıyğada M23 ğıys’yançıları keşelärne üterde häm alarnı lager’ğa 100 metr yıraqlıqta urnaşqan tözeleş urınına ırğıttı. Bu keşelär arasında öyennän alınğan häm annarı tözeleş urınında üle kileş tabılğan 15 yäş’lek bala da bula.

Keşe xoquqların yaqlaw oyışmasına kürä Gomanıñ Kasika mäxälläsendä monnan alda Kongo demokratik cömhüriyäte armiyase kazarmaları bulğanı öçen maqsat itep alındı.

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