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Trampnıñ maxsus wäkile: Putin Ukraina belän “daimi tınıçlıq” kileşüenä açıq
Donal’d Trampnıñ maxsus wäkile Stiv Uitkoff comğa könne Sankt-Peterburgta, Trampnıñ ilbaşı buluınnan soñ öçençe tapqır, Vladimir Putin belän oçraştı
Trampnıñ maxsus wäkile: Putin Ukraina belän “daimi tınıçlıq” kileşüenä açıq
Witkoff said during a Fox News interview televised on Monday that he sees a peace deal "emerging". / AP
15 Апрель 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ maxsus wäkile Rusiyä citäkçese Vladimir Putinnıñ Ukraina belän "daimi tınıçlıq" kileşüe tözügä açıq buluın äytte. Bu belderü öç yıldan artıq däwam itkän suğışnı tuqtatu maqsatında ütkärelgän söyläşülärdän soñ yasaldı.

Tramp Mäskäw häm Kiyevnı utnı tuqtatu kileşüenä ireşergä öndäde, ämma Rusiyä belän AQŞ räsmiläre arasında qabat-qabat söyläşülär ütkärelügä qaramastan, Kreml'dän zur taşlamalar aluda uñışqa ireşä almadı.

Comğa könne Trampnıñ maxsus wäkile Stiv Uitkoff, Sankt-Peterburgta Putin belän oçraştı. Bu - cömhüriyätçelär citäkçese ğıynwar ayında yañadan Aq Yortqa qaytqaç ütkärelgän öçençe oçraşu ide.

Düşämbe könne “Fox News” kanalı aşa êfirğa çıqqan äñgämädä Uitkoff, "tınıçlıq kileşüeneñ formalaşıp kilüen" sanawın häm ike töp Putin kiñäşçese - Yuriy Uşakov häm Kirill Dmitrievnıñ- "möhim söyläşüdä" qatnaşuların belderde.

"Putinnıñ taläbe - monda daimi tınıçlıq urnaştıru. Şuña kürä, utnı tuqtatu çaralarınnan tış, bez bu sorawğa cawap aldıq," - dide Uitkoff häm "bezgä bu noqtağa kilü öçen waqıt kiräk buldı" dip östäde.

"Minemçä, bez dön’yaküläm ähämiyätle waqıyğanıñ busağasında torabız," - dide ul häm, şulay uq, Rusiyä häm AQŞ arasındağı säwdä kileşüläreneñ dä söyläşülärneñ ber öleşe buluın äytte.

"Min Rusiyä häm AQŞ mönäsäbätlären yañadan formalaştıru mömkinlege bar dip ışanam. Bu, töbäkkä çın totrıqlılıq biräçäk bik möhim iqtisadi mömkinleklär aşa başqarılır," - di maxsus wäkil Uitkoff.

Diplomatik tırışlıqlarğa qaramastan, Trampnıñ Ukrainada utnı tuqtatu maqsatında zur uñışqa ireşüe älegä kürenmi.

Uzğan ayda Putin, AQŞ häm Ukraina tarafınnan kertelgän tulı häm şartsız ut tuqtatu täq’dimen kire qaqtı. Kreml' Qara diñgezdä utnı tuqtatu kileşüen Könbatışnıñ bilgele sankśiyälärne beterüe belän bäyläde.

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