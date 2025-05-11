Räsmilär şimbä könne yasağan belderüdä Demokratik Kongo Cömhüriyäteneñ könçığışındağı Könyaq Kivu vilayätendä Tanganyika küle tiräsendäge awıllarda täêsirle bulğan köçle su ağımnarı fäläqätendä kim digändä 62 keşeneñ ğomere özelgän häm 50 keşe xäbärsez yuğalğan, dip äytelde.
Şahitlär Ngandja töbägendäge Kasaba awılın su astında qaldırğan su taşqınnıñ comğa könne cirle waqıt belän säğät irtänge 5 tiräsendä barlıqqa kilüen añlata.
Köçle yawım-töşen säbäp bulğan su ağımnarı näticäsendä yortlarnıñ su astında qaluı belän berrättän êlemtä liniyäläre dä özelde.
Könyaq Kivu vilayäte sälamätlek saqlaw ministrı Theophile Walulika Muzaliwa êzläw häm qotqaru êşçänlegeneñ citdi räweştä aqsawın belderde. Muzaliwa “Arab News” belän ütkärgän telefon söyläşüendä, böten citäkçelärneñ waqiğa urınında buluın iskärtep uzıp, xäzerge waqıtta töbäktä bulğan berdänber humanitar yärdäm oyışmasınıñ “Qızılxac” ikänlegen citkerde häm: “Mäyetlärne êzläw êşçänlege däwam itkäne öçen tögäyen bäyäläw yasaw mömkin tügel”, - dip äytte.
Şuşı su basu fäläqäte başqala Kinşasada bulğan oxşaş yañğırlarnıñ 33 keşeneñ ülemenä säbäp buluınnan berniçä atnadan soñ barlıqqa kilde.
Soñğı aylarda il külämendäge asqorma zur külämdä zarar kürgän bulsa, töbäktäge bäreleşlär arqasında humanitar yärdäm kürsätelüe qıyınlaşa bara.
Fevral ayında xökümät köçläre belän qorallı törkemnär arasındağı bäreleşlärneñ köçäyüe isä Berläşkän Millätlär Oyışması dönyanıñ iñ naçar humanitar krizislarınnan berse bularaq bäyälägän wazğiyätne tağın da naçarayta.