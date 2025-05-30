DÖNYA
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Yaña virus turında närsälär beläbez?
Aziyaneñ qayber töbäklärendä koronavirus tawışsız ğına qabat canlana
Yaña virus turında närsälär beläbez?
Covid vaccines have helped stop the spread of the virus. / AP
10 сәгать элек

“Kovid-19” Gonkong, Singapur, Qıtay häm Taylandnı da kertep Aziyaneñ qayber urınnarında tawışsız ğına canlana.

Koronavirus, artqan infekśiyalär häm citdi awıru oçraqları belän bar iğtibarnı qabat üzenä cälep itä.

Yaña ğına çıqqan mutant NB.1.8.1 dön’yanıñ qayber urınnarında cäyelä.

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması bu atnada awıru oçraqlarındağı artışnıñ Könçığış Urta diñgez, Kön’yaq-könçığış Aziya häm Könbatış Tın okean töbäklärendä artuın belderde.

Oyışma “Omikron”nıñ mutantı bulğan NB.1.8.1ne qayber genetik üzençälekläre arqasında “küzätü astındağı variant” dip atadı.

Berençe itep 2025 yılnıñ ğıynwarında cıyılğan analizlarda kürelgän mutant virus ayıruça Aziyada tizlek belän cäyelä häm bu da xalıqara sälamätlek saqlaw oyışmalarınıñ küzätüen arttıruına kiterä.

Awstraliyada may başınnan birle cıyılğan mäğlümatlar NB.1.8.1 virusınıñ Kön’yaq Awstraliyadağı oçraqlarnıñ 10%ınnan äzen, Viktoriyada isä 40%ınnan artığın täşkil itüen kürsätä.

Könbatış Awstraliyada ütkärelgän tügente su analizları bu virusnıñ ştat başqalasında küp buluın kürsätte. Milli sälamätlek saqlaw räsmi zatları beldergänçä bik äz keşe test yasatqannan virusnı da küzätü awır.

Terkälgän berençe NB.1.8.1 oçraqları Franśiya, Yaponiya, Niderland, Kön’yaq Koreya, İspaniya, Tayvan’ häm Taylandtan kilgän yulçılarda kürelde.

Şul arada LP.8.1 mutant virusı da Amerika Quşma Ştatlarında häm bar dön’yada kürelä. Sälamätlek saqlaw räsmi zatlarına kürä NB.1.8.1 virusındağı simptomnar tübändägelär: yuğarı temperatura, teträw, yütäl, sulış alu probleması, tamaq töbe awırtuı, borın tığılu häm ağu, täm häm isne sizmäw, baş awırtuı, küñel bolğanu häm alcaw.

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışmasına kürä xäzerge Kovid-19 vakśinalarınıñ yaña mutant viruska qarşı saqlayaçağı kötelä.

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