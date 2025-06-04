DÖNYA
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Hindstanda qabat artqan “Kovid-19” oçraqları bıyıl 44 keşeneñ ülemenä säbäpçe buldı
Sälamätlek saqlaw wäqalätleläre xäzerge infekśiyäneñ ciñelçä buluın belderä, ämma Kerala iñ zur zıyan kürgän töbäk buılıp qala.
Hindstanda qabat artqan “Kovid-19” oçraqları bıyıl 44 keşeneñ ülemenä säbäpçe buldı
India was one of the worst hit countries when COVID-19 was declared a pandemic / AP
21 сәгать элек

Çärşämbe könne Hindstanda “COVID-19” belän bäyle 4300 yaña aktiv oçraq terkälgän, dip xäbär itä xökümätneñ maxsus küzätü säxifäse. Omikron variantınıñ subvariantları taraluın däwam itä.

Hindstannıñ könyaq ştatı Kerala iñ zur zıyan kürgän cirlek, çönki çärşämbe könenä anda 1373 aktiv oçraq terkälgän. Finans üzäge Mumbay urnaşqan Maxaraştra ştatında isä 510 aktiv oçraq terkälgän.

Soñğı 24 säğat êçendä ildä bu awırudan 7 keşe wafat bulğan, bu isä bıyılğı ülem oçraqların 44kä citkerä.

Maxaraştra häm başqala Däli kebek başqa ştatlarda da infektsiyälär sanı artuı küzätelä.

Şulay da, Hindstannıñ iñ zur meditsina oyışması bulğan Hindstan meditsina tikşerenüläre şurası (ICMR) uzğan atnada bu dulqınnıñ kübesençä Omikron subvariantları belän bäyle buluın häm infektsiyälärneñ "ğomumän ciñel" ütkänen belderde.

ICMR xäzerge waqıtta borçılırğa säbäp yuq, dip belderde, häm wäzğıyätneñ kontrol astında buluın äytte.

Sälamätlek ministrı Prataprao Jadxav uzğan atnada xalıqnı tınıçlandırıp, xökümätneñ teläsä-nindi mömkin xällärgä äzer buluın belderde.

Däli şähärendä sälamätlek wäqalätleläre uzğan ayda xastaxanälärgä äzerlek däräcälären küzdän kiçerü turında kürsätmälär birde.

“Worldometer” mäğlümatlarına qarağanda, Hindstanda 2020nçe yılda pandemiya başlanğannan birle 45 millionnan artıq “COVID-19” oçrağı häm 533 meñ 570 ülem terkälgän.

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