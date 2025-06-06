İlon Mask üzeneñ êlekke säyäsi berlektäşe, AQŞ İlbaşı Donald Trampqa impiçment yasaw turında fiker belderde. Bu belderü Trampnıñ texnologiya milliarderına qarata milliardlarça dollar külämendäge xökümät subsidiyälären häm kontraktların qısqartu yanawınnan soñ yasaldı.
Mask häm Tramp arasındağı qarşılıklar atnakiçen arttı. Bu texnologiya milliarderınıñ İlbaşı idaräsennän kitüe häm Trampnıñ zur çığımnar häm salım qanunına qarşı çıguı belän bäyle ide.
Tramp üzeneñ êlekke yaqın yärdämçesenä qarşı milliardlarça dollar külämendäge xökümät finanslawın qısarğa mömkinlegenä işaräläde. "Bez byudjetıbızda milliardlarça dollar saqlap qala alır idek, ägär İlonnıñ subsidiyälären häm kontraktların beterä alsaq", - dip yazdı ul üzeneñ sośial çeltärendä. "Min härwaqıt Bayden monı nigä êşlämägän dip aptırağan idem!"
Mask üz cawabında: "İlbaşınıñ minem xökümät kontraktların beterü turındağı belderüennän soñ, @SpaceX Dragon ğäläm apparatların eşläwne tuqtata başlıy", - dip äytte häm: “Min bulmasam, Tramp saylawda ciñelgän bulır ide”, - dip östäp quydı.
Mask Trampnıñ 2024 yılğı AQŞ saylawın üz yärdäme bulmıyça ciñä almawın äytte häm ildä yaña säyäsi partiyä buldırırga waqıt citkänlegen iskärtep uzdı.
"Min bulmasam, Tramp saylawda ciñelgän bulır ide, demokratlar Palatanı kontroldä totar ide häm cömhüriyätçelär Senatta 51-49 bulır ide", - dip yazdı Mask “X" platformasında. "Mondıy räxmätsezlek!"
Mask üzeneñ 220 millionnan artıq yazıluçısına AQŞ'ta yaña säyäsi partiyä buldırırga waqıt citkänme digän soraşu uzdırdı. Soraşu tämamlanırğa 23 säğät qalğanda, qatnaşuçılarnıñ yaqınça 83% "waqıt citte" dip cawap birde.
Bu fikerlärne häm säyäsi mäs’älälärne tikşerü Mask belän Tramp arasındağı qarşılıklarnıñ artuın kürsätä. Bu qarşılıklar Masknıñ Aq Yorttan kitüennän soñ Trampnıñ çığımnar häm salım qanunına qarşı çıguı belän bäyle.
Tramp pänceşämbe könne Masknıñ İlbaşınıñ zur çığımnar häm salım qanunına qarşı kampaniyäsenä "bik açulanğan" buluın belderde.
İlbaşı Masknıñ "zur, matur qanun" turındağı tänqiten könläşügä bäyle buluın sanıy. "Minemçä, ul bu urınnı sagına. Ul kitte häm kinät kenä ul matur Oval ofisında bulmawın añladı", - dip äytte ul.
"Min bik açulanam, çönki İlon bu qanunnıñ eçtälegen härkemnän yaxşıraq belä ide. Ul monıñ belän bernindi problema kürmäde. Kinät kenä problema barlıkka kilde häm ul problema bezneñ EV mandatın qısqartırğa turı kilgäç kenä barlıkka kilde", - dip äytte Tramp Oval ofista Germaniä kanslerı Friedrich Merz belän oçraşu waqıtında.
“Tesla” aksiyäläre qarşılıklar arta barğan waqıtta töşte.
"EV mandatı" elektr transport çaraların satıp aluçılar öçen 7,500 dollarğa qädär ber tapqır birelä torğan salım kreditın añlata.
“Tesla” aksiyäläre köndezge säwdä waqıtında kisken töşte häm avtomobil citeşterüçe yaqınça 16%qa töşep, qarşılıklar arta barğan waqıtta zıyan kürde.