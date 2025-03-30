DÖNYA
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Rusiyäneñ keşesez hawa apparatları Ukrainağa bärde, ülüçelär bar
Dniproda bulğan höcümdä 4 keşe hälaq bula, 21e yaralana. Höcüm zur külämle cimerelülär häm yanğınnar kiterep çığara.
Rusiyäneñ keşesez hawa apparatları Ukrainağa bärde, ülüçelär bar
A massive Russian drone assault on Dnipro triggered fires and significant damage. [Reuters] / Reuters
30 Март 2025

Rusiyäneñ dron höcüme Dnipro şähärendä, kim digändä, dürt keşene üterde häm 21 keşene yaraladı. Bu höcümdä küpqatlı binalar zıyan kürde, qunaqxanä, yağulıq stanśiyäläre häm yortlarda yanğınnar çıqtı.

Rusiyä dä, Ukraina da hawa höcümnären arttırdı, şul uq waqıtta, AQŞ ilbaşı Donald Tramp Kreml’ häm Kiyevnı 3 yıldan artıq baruçı suğışnı tögälläw öçen utnı tuqtatu kileşüe tözergä künderergä tırışa.

Comğa kiçendä Rusiyä "ike distädän artıq dron" cibärde, dip yazdı Dnipropetrovsk ölkäse gubernatorı Sergiy Lısak üzeneñ räsmi “Telegram” akkauntında.

Lısak dürt keşeneñ ülüen xäbär itte, häm şimbä irtäsendä ul yaralanuçılar sanınıñ 21gä citüen belderde.

"Küpläp höcüm itü zur külämle cimerelülär häm yanğınnarğa kiterde. Qunaqxanä häm restoran kompleksı, 11 xosusıy yort, garajlar häm yağulıq stanśiyäse yandı," dip äytte ul.

Yanğınnar sünderelde, dip belderde Lısak, qorbannarnıñ ğailälärenä qayğı urtaqlaşu belderde.

Rusiyä Doneśkida toraq punktnı qulğa töşerde

Şul uq waqıtta, Rusiyä saqlanu ministrlığı berlekläreneñ Ukrainanıñ könçığışındağı Doneśk töbägendä urnaşqan Panteleymonivka cirlegen häm Zaporoj’yedağı Çerbaki awılın qulğa töşerüen citkerde.

Comğa könne Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin Ukrainada “küçeş prośessı idaräse” oyıştırırğa çaqırdı, Rusiyä armiyäseneñ Ukraina ğaskärlären tulısınça beteräçägen äytte.

Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy isä BMO idaräsendä küçeş prośessı çaqıruın Rusiyä liderınıñ solıx kileşüen kiçekterergä mataşuı bularaq bäyäläde.

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