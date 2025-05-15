Suğış xälendäge köndäşlär Ukraina belän Rusiyä arasında, öç yıldan artıq waqıt uzğaç, berençe turıdan-turı söyläşülär başlanaçaq, ämma Rusiyä prezidentı Vladimir Putin qatnaşuçılar isemlegendä yuq.
Rusiyä delegaśiyäse Ukraina belän utnı tuqtatu ixtimalı turında söyläşü öçen pänceşämbe könne Törkiyägä kilde, dip xäbär itte Rusiyäneñ “RIA Novosti” agentlığı.
NATO citäkçese Mark Rutte: “Törkiyä monda zur rol' uynıy, çönki ul barlıq möhim partnerlar belän yaxşı mönäsäbätlärgä iyä häm citdi xezmättäş bularaq qabul itelä,” dip äytte.
Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy Putinnı İstanbulda üzeneñ belän oçraşırğa çaqırğan ide, läkin Rusiyä delegaśiyäse isemlegendä tübän däräcäle wäkillär genä bar.
Ukraina räsmiye Törkiyädä Rusiyä belän söyläşülärneñ qaysı waqıtta başlanaçağı turında kileşü bulmawın belderep Rusiyä mäğ’lümat çaralarınıñ xäbärlären kire qaqtı.
Ukraina Milli İminlek häm Saqlanu Şurası wäqalätlese Andriy Kovalenko “Telegram”da: “Söyläşülärneñ irtänge säğat’ 10:00 da başlanırğa tiyeşlege planlaştırılmağan häm döres tügel,” dip yazdı.
Putin, Ukraina häm Awrupa illäre uzğan atnada 30 könlek şartsız utnı tuqtatu taläp itkännän soñ,15 mayda İstanbulda söyläşülär ütkärergä täq’dim itte,
Zelenskiy monıñ belän kileşte, läkin bu atnada yasağan belderüendä Putin üze oçraşuda qatnaşmasa, bu anıñ tınıçlıq urnaştıru belän çınlap torıp qızıqsınmawın kürsätüen äytte.
“Bu anıñ suğışı... Şuña kürä söyläşülär anıñ belän alıp barılırğa tiyeş,” dip belderde Zelenskiy.
Kreml' delegaśiyäsen Putinğa yaqın bulğan, 2022nçe yıldağı söyläşülärdä qatnaşqan Vladimir Medinskiy citäkläyäçäk.
Putin, tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov häm Kreml'neñ tışqı säyäsät kiñäşçese Yuri Uşakov şikelle monnan alda AQŞ belän söyläşülärdä qatnaşuçılar bu yulı delegaśiyä isemlegendä yuq.
Awrupanıñ kisätüe
Awrupa citäkçeläre İstanbul söyläşüläre näticä birmäsä, Rusiyägä yaña sankśiyälär kerteläçägen belderde.
Söyläşülär aldınnan Zelenskiy: “Ukraina här törle söyläşülär formatına äzer, häm bez oçraşulardan qurıqmıybız. İrtägä Törkiyädä,” dip äytte. “Min Rusiyädän kemneñ kiläçägen kürüne kötäm. Annan soñ Ukraina nindi adımnar yasarğa tiyeşlegen xäl itärmen.”
Rusiyä konfliktnıñ “töp säbäplären” tikşerüne taläp itä, şular arasında Ukrainanı “denaśifikaśiyäläw” häm qoralasızlandıru.
Şulay uq, Rusiyä ğäskärläre yawlap alğan cirlärdän Ukrainanıñ çığuın taläp itä.
Kiyev üz cirlären Rusiyä dip tanımayaçağın äytte, läkin Zelenskiy Ukrainanıñ alarnı diplomatik yullar belän genä qaytara aluın tanıdı.
AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio comğa könne İstanbulda bulaçaq. Rubio çärşämbe könne Törkiyädä NATO cıyılışında Ukraina tışqı êşlär ministrı Andriy Sibiga belän oçraştı.
Häm AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp çärşämbe könne Törkiyädä üzeneñ aradaşçı rol' alu mömkinlegen belderde.
“Min bulmasam, ul (Putin) anda bulırmı, belmim,” dip äytte Tramp Yaqın Könçığış säfäre waqıtında jurnalistlarğa.
“Anıñ minem kilüemne teläwen beläm, häm bu mömkin. Ägär bez suğışnı tuqtata alsaq, min bu turıda uylayaçaqmın,” dip östäde ul.
2022nçe yılnıñ fevralendä başlanğan höcüm näticäsendä distälägän meñ keşe hälaq buldı. Rusiyä Ukraina cireneñ yaqınça biştän beren yawlap aldı, bu İkençe Bötendönya suğışınnan soñ Awrupada iñ awır konfliktlardan sanala.