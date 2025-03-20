ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Ğayepsez keşelärne üterälär: İzrailneñ höcümendä awırlı äni häm balası hälaq buldı
İzrailneñ Ğazzägä höcümendä kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 400dän artıq fälästinle üterelde. Ğazza sälamätlek saqlaw ministrlığı mäğ’lümatlarına qarağanda, bu höcümnär zur cimerelügä kiterde.
Ğayepsez keşelärne üterälär: İzrailneñ höcümendä awırlı äni häm balası hälaq buldı
/ AP
20 Март 2025

Ğazzäle Afnan äl-Ghannam berençe balasın 13 ay êlek, suğış däwam itkändä häm äle ul waqıtta üz yortlarında yäşägändä dön’yağa kiterde.

Yaz aylarında, bu yulı çatır lagerında, qabat äni bulırğa äzerlänä ide. Totrıqsız utnı tuqtatu öleşçä bulsa da tınıçlıq kitergän ide.  

Läkin sişämbe könne tañ atqançı İzrail hawa höcümendä alarnıñ  çatırı tämek itep alındı. Cide aylıq awırlı bulğan äl-Ghannam häm keçkenä ulı Möxämmäd bu höcümdä ğomeren yuğalttı.

Äl-Ghannamnıñ ire Alaa Äbu Xälal keçkenä Möxämmädneñ käfengä törelgän gäwdäsen Xan Yunıstağı Nasser xastaxanäse morğında totıp: “Menä alarnıñ maqsatı şuşı. Ul suğışnıñ awır şartlarında tudı häm tağın suğışta şähit buldı”,-dide.

Äbu Xälal küz yäş’lären tıya almıyça bolay dip östäde: "Alarnıñ maqsatları – ğayepsez, çista keşelär. Alar tormışnı äle kürergä dä ölgermädelär”.

İzrailneñ hawa höcümnäre ğıynwar urtasında başlanğan utnı tuqtatunı bozdı häm 15 aylıq bombalaw, ciröste höcümnäre, başqa cirlärgä küçerü, açlıqtan soñ nihayät’ yañadan tormışların cayğa salırğa tırışqan fälästinlelärne şaqqattırdı.  

Äbu Xälal höcüm waqıtında Ğazzäneñ iñ kön’yağında urnaşqan Räfax şähärendäge öylären qararğa kitüen äytte. Ä ğailäneñ Muwasi lagerındağı çatırına höcüm yasaldı.

20 yäş’lek äl-Ghannam häm Möxämmäd Muwasidä qalğan bula. "Alar mine yalğız qaldırıp kittelär. Tumagan balam da ülde”,- dide  Äbu Xäläl.

Möxämmäd Räfaxta tua. Küp tä ütmi, may ayında İzrail ğaskärläre şähärne buşatırğa boyırıq birgäç häm höcüm başlanğaç, ğailä may ayında şähärdän qaçıp kitärgä mäcbür bula. İzrail ğäskärläre belän “Xamas” suğışçıları arasındağı bäreleşlär şähärne cimerde.

"Suğış waqıtında ğailäñne häm balalarıñnı saqlar öçen qaçasıñ. Läkin menä monda – ul ülde”,- dide Äbu Xäläl.

"Barısı da ülde."

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