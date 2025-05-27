ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Ğazzädä tağın 50dän artıq fälästinle üterelde
Sośial’ media platformalarında urın aluçı video yazmalarda yanğan mäyetlär häm ut yalqınnarı yuqqa çığarğan cirlärdä distälärçä fälästinleneñ tawışı işetelä.
Ğazzädä tağın 50dän artıq fälästinle üterelde
Gaza's civil defence agency said the death toll from an Israeli strike on school turned shelter for displaced Palestinians has risen to 33 / AA
7 сәгать элек

Ğazzä şähäre häm tön’yaq Ğazzädäge Cäbaliyädä yortsız qaluçılar sıyınğan ber mäktäp häm ber öygä oyıştırılğan İzrail höcümnärendä kim digändä 52 fälästinleneñ ğomere özelde.

“Anadolu agentlığı” düşämbe könne êlemtä qorğan ber çığanaq beldergänçä Ğazzä şähäreneñ äl-Daraj mäxälläsendä yortsız qalğan keşelär sıyınğan “Fahmi El-Circavi” isemendäge mäktäpkä oyıştırılğan hawadan höcümdä ülüçelär sanı 33kä kütärelgän.

“El-Aksa” televideniyese häm qalğan cirle çığanaqlar bombağa totudan soñ çatırlarnıñ yanuın citkerde.

Şahitlar törşergän video yazmalarda kübese balalar bulğan yanğan mäyetlär häm ut yalqınnarı êçendä qıçqıruçı keşelärne kürep bula.

Başqa hawadan höcümdä tön’yaq Ğazzädäge Cäbaliyä rayonında ber öygä oyıştırılğan İzrail höcümendä tağın 19 keşe ülde häm şaqtıy keşe yaralandı.

Şahitlar “Anadolu agentlığı”na belderü yasap, İzrail höcümendä distälärçä keşe yäşägän küp qatlı binanıñ cimerelüen äytte.

İzrail armiyase utnı tuqtatu çaqıruların kire qağıp, 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzädä oyıştırğan höcümnärdä kübese balalar häm xatın-qızlar bulğan 53 900dän artıq fälästinlene üterde.

Noyabr’ ayında Xalıqara cinayät’ mäxkämäse İzrail prem’yer-ministrı Binyamin Netan’yaxu häm êlekke saqlanu ministrı Yoav Galant xaqında Ğazzädäge xärbi cinayät’ häm keşelekkä qarşı cinayät’läre öçen qulğa alu ämeren çığardı.

İzrail şulay uq töbäktäge suğış arqasında Xalıqara mäxkämädä genośid däğwası belän xökemgä tartıla.

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