Saylaw yarışında alğı planğa ike isem çığa: Varşava mêrı Rafal Tşaskovskiy häm Xoquq häm ğadellek partiyase xuplağan tarixçı Karol’ Navrośkiy.
Ütkärelgän soñğı anketalardan kürengänçä Tşaskovskiy yaqınça 30%lık xuplaw belän alda bara.
İke namzät arasında 1 nçe iyun’ könne ikençe turnıñ uzuı kötelä.
Saylawnıñ şul uq waqıtta çiktän tış uñçı kebek qalğan säyäsi köçlärneñ dä ni qadär täêsirle buluın kürsätüçe test üzençälegendä buluı äytelä.
Çiktän tış uñçı bulğan kandidat Slavomir Mentśen da anketada öçençe urında.
Tawış birü irtänge sägät’ 7dä başlandı häm kiçke sägät’ 9da tögällänaçäk.
Saylaw näticäläreneñ düşämbe yäisä sişämbe könne açıqlanuı kötelä.
Pol’şa citäkçelege kampaniya waqıtında çit ildän qatışu iniśiativalarınıñ buluın belderde. Ber däwlät tikşerenü institutına kürä “Facebookta”ta urın alğan säyäsi reklamalarnı çit ildän finanslağannar.
Pol’şada prem’yer-ministr häm parlament êçke säyäsättä berençel wäqalätkä iyä bulsa da, qorallı köçlär citäkçese bularaq wazıyfa başqaruı, tışqı häm qurqınıçsızlıq säyäsätlärendä rol’ başqarıp, qanunnarnı veto itä alğanı öçen ilbaşı da möhim urın alıp tora.