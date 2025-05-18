DÖNYA
1 min uqıu
Pol’şa yaña ilbaşın saylıy
Pol’şada ilneñ yazmışın bilgeläyäçäk kritik ilbaşı saylawı uza
Pol’şa yaña ilbaşın saylıy
A second round of voting is widely expected in early June. / Reuters
18 Май 2025

Saylaw yarışında alğı planğa ike isem çığa: Varşava mêrı Rafal Tşaskovskiy häm Xoquq häm ğadellek partiyase xuplağan tarixçı Karol’ Navrośkiy.

Ütkärelgän soñğı anketalardan kürengänçä Tşaskovskiy yaqınça 30%lık xuplaw belän alda bara.

İke namzät arasında 1 nçe iyun’ könne ikençe turnıñ uzuı kötelä.

Saylawnıñ şul uq waqıtta çiktän tış uñçı kebek qalğan säyäsi köçlärneñ dä ni qadär täêsirle buluın kürsätüçe test üzençälegendä buluı äytelä.

Çiktän tış uñçı bulğan kandidat Slavomir Mentśen da anketada öçençe urında.

Tawış birü irtänge sägät’ 7dä başlandı häm kiçke sägät’ 9da tögällänaçäk.

Saylaw näticäläreneñ düşämbe yäisä sişämbe könne açıqlanuı kötelä.

Pol’şa citäkçelege kampaniya waqıtında çit ildän qatışu iniśiativalarınıñ buluın belderde. Ber däwlät tikşerenü institutına kürä “Facebookta”ta urın alğan säyäsi reklamalarnı çit ildän finanslağannar.

Pol’şada prem’yer-ministr häm parlament êçke säyäsättä berençel wäqalätkä iyä bulsa da, qorallı köçlär citäkçese bularaq wazıyfa başqaruı, tışqı häm qurqınıçsızlıq säyäsätlärendä rol’ başqarıp, qanunnarnı veto itä alğanı öçen ilbaşı da möhim urın alıp tora.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us