Xalıqara valyuta fondı (IMF) räise urınbasarı Gita Gopinath säwdä suğışı kiterep çığarğan şokınıñ üsep kilüçe illärdäge üzäk banklarğa törle yoğıntı yasawın, bu xälneñ “Kovid-19” pandemiyäse waqıtındağı tiz genä aqça säyäsäten yomşarta aludan ayırılıp toruın äytte.
Ul “Financial Times” gazetına interv'yusında tariflarnıñ üsep kilüçe iqtisadlarğa häm global' bazarlarga kisken yoğıntısınıñ üzäk banklarnıñ êşen tağın da qıyınlaştıraçağın belderde.
“Bu yulı alar öçen, pandemiyä belän çağıştırğanda, çınnan da awırraq bulaçaq” dip äytte wäqalätle zat
Gopinath Trampnıñ säwdä säyäsäteneñ kisken üzgäreşläre arqasında üsep kilüçe bazarlarnıñ “tomanda êçendä yul tabarğa tırışuın” assızıqladı.
Trampnıñ küzallanmawçı säwdä säyäsäte
Tramp aprel' ayında barlıq illärdän diyärlek kiterelgän importqa 10 protsentlıq nigez tamğaxanä salımı kertte, qorıç, alyuminiy häm avtomobil' sektorlarına östämä 25 protsentlıq salım bilgeläde.
Ul, şulay uq, berniçä ilgä tağın da yuğarıraq tariflar kertte, läkin alarnı, söyläşülär öçen waqıt birü maqsatında, iyül'gä qädär tuqtatıp torırğa buldı.
Uzğan ayda AQŞ häm Qıtay Jenevadağı söyläşülärdän soñ tariflarnı waqıtlıça kimetü turında kileşte, läkin Tramp soñınnan Pekinnı kileşüne bozuda ğayepläde.
Comğa könne, Pennsilvania ştatınıñ West Mifflin şähärendäge mitingta Trump qorıç häm alyuminiy tarifların 50 protsentqa arttıraçağın belderde, bu anıñ global' säwdä suğışında yaña kisken adımı buldı.
Tramp üzeneñ säwdä suğışınıñ AQŞ iqtisadın üsteräçäk dip sanasa da, OECD AQŞ iqtisadınıñ üseş farazın 2.2 protsenttan 1.6 protsentqa qädär kimette — bu bay illär arasında iñ zur üzgäreş.