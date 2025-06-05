İQTİSAD/ИКЪТИСАД
2 min uqıu
Säwdä suğışı üsep kilüçe bazarlarğa pandemiyädän zurraq zıyan saldı
Trampnıñ ber miting waqıtında qorıç häm alyuminiy tarifların 50%qa arttıracağın äytüe global’ säwdä suğışında yaña kiyerenkelekkä kiterde.
Säwdä suğışı üsep kilüçe bazarlarğa pandemiyädän zurraq zıyan saldı
Emerging markets were “steering through the fog” due to the unpredictability of Trump’s trade policy, Gopinath said. / Reuters
2 сәгать элек

Xalıqara valyuta fondı (IMF) räise urınbasarı Gita Gopinath säwdä suğışı kiterep çığarğan şokınıñ üsep kilüçe illärdäge üzäk banklarğa törle yoğıntı yasawın, bu xälneñ “Kovid-19” pandemiyäse waqıtındağı tiz genä aqça säyäsäten yomşarta aludan ayırılıp toruın äytte.

Ul “Financial Times” gazetına interv'yusında tariflarnıñ üsep kilüçe iqtisadlarğa häm global' bazarlarga kisken yoğıntısınıñ üzäk banklarnıñ êşen tağın da qıyınlaştıraçağın belderde.

“Bu yulı alar öçen, pandemiyä belän çağıştırğanda, çınnan da awırraq bulaçaq” dip äytte wäqalätle zat

Gopinath Trampnıñ säwdä säyäsäteneñ kisken üzgäreşläre arqasında üsep kilüçe bazarlarnıñ “tomanda êçendä yul tabarğa tırışuın” assızıqladı.

Trampnıñ küzallanmawçı säwdä säyäsäte

Tramp aprel' ayında barlıq illärdän diyärlek kiterelgän importqa 10 protsentlıq nigez tamğaxanä salımı kertte, qorıç, alyuminiy häm avtomobil' sektorlarına östämä 25 protsentlıq salım bilgeläde.

Ul, şulay uq, berniçä ilgä tağın da yuğarıraq tariflar kertte, läkin alarnı, söyläşülär öçen waqıt birü maqsatında, iyül'gä qädär tuqtatıp torırğa buldı.

Uzğan ayda AQŞ häm Qıtay Jenevadağı söyläşülärdän soñ tariflarnı waqıtlıça kimetü turında kileşte, läkin Tramp soñınnan Pekinnı kileşüne bozuda ğayepläde.

Comğa könne, Pennsilvania ştatınıñ West Mifflin şähärendäge mitingta Trump qorıç häm alyuminiy tarifların 50 protsentqa arttıraçağın belderde, bu anıñ global' säwdä suğışında yaña kisken adımı buldı.

Tramp üzeneñ säwdä suğışınıñ AQŞ iqtisadın üsteräçäk dip sanasa da, OECD AQŞ iqtisadınıñ üseş farazın 2.2 protsenttan 1.6 protsentqa qädär kimette — bu bay illär arasında iñ zur üzgäreş.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us