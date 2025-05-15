AQŞ ilbaşı Tramp, Soğud Ğaräbstanı belän kileşülär tözüne maqsat itep, Farsı qultığı säfären başlıyAQŞ ilbaşı Tramp, Soğud Ğaräbstanı belän kileşülär tözüne maqsat itep, Farsı qultığı säfären başlıy
Soğud Ğaräbstanı häm AQŞ, ber yaqnıñ - neft’ belän, ikençeseneñ iminlek täêmin itüenä nigezlängän nıqlı tärtip arqasında distä yıllar bäyläneşlären saqlıy.Soğud Ğaräbstanı häm AQŞ, ber yaqnıñ - neft’ belän, ikençeseneñ iminlek täêmin itüenä nigezlängän nıqlı tärtip arqasında distä yıllar bäyläneşlären saqlıy.
Qıtay, Latin Amerika belän bergä front oyıştırıp, Trampnıñ säwdä suğışına qarşı torunı maqsat itäQıtay, Latin Amerika belän bergä front oyıştırıp, Trampnıñ säwdä suğışına qarşı torunı maqsat itä
Pekin Latin Amerika belän zur investiśiyälär häm xezmättäşlek plannarn açıqladı, global säwdä kiyerenkelegenä qarşı tağın da köçleräk ittifaqlarnı êzliPekin Latin Amerika belän zur investiśiyälär häm xezmättäşlek plannarn açıqladı, global säwdä kiyerenkelegenä qarşı tağın da köçleräk ittifaqlarnı êzli
Amerikan säwdä räsmi zatı: AQŞ Törkiyä belän irekle säwdä öçen basım yasarğa tiyeşAmerikan säwdä räsmi zatı: AQŞ Törkiyä belän irekle säwdä öçen basım yasarğa tiyeş
Denver säwdä palatası yuğarı däräcäle citäkçese Törkiyä belän irekle säwdä häm kapital salu potenśialın bäxäsläşä, 100 milliard dollarlıq säwdä külämen maqsat itäDenver säwdä palatası yuğarı däräcäle citäkçese Törkiyä belän irekle säwdä häm kapital salu potenśialın bäxäsläşä, 100 milliard dollarlıq säwdä külämen maqsat itä
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Soğud Ğaräbstanı häm Katar Süriyäneñ Dön’ya bankına bulğan 15 million dollar burıçın tüläyäçäk
Soğud Ğaräbstanı häm Katar citkergänçä, Süriyäneñ 15 million dollar burıçının tülänüe ilneñ torğızıluın tizlätäçäk.Soğud Ğaräbstanı häm Katar citkergänçä, Süriyäneñ 15 million dollar burıçının tülänüe ilneñ torğızıluın tizlätäçäk.
Soğud Ğaräbstanı häm Katar Süriyäneñ Dön’ya bankına bulğan 15 million dollar burıçın tüläyäçäkSoğud Ğaräbstanı häm Katar Süriyäneñ Dön’ya bankına bulğan 15 million dollar burıçın tüläyäçäk
Soğud Ğaräbstanı häm Katar citkergänçä, Süriyäneñ 15 million dollar burıçının tülänüe ilneñ torğızıluın tizlätäçäk.Soğud Ğaräbstanı häm Katar citkergänçä, Süriyäneñ 15 million dollar burıçının tülänüe ilneñ torğızıluın tizlätäçäk.
AQŞ İlbaşı Tramp Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itteAQŞ İlbaşı Tramp Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itte
AQŞ İlbaşı Donald Tramp şimbä tönendä Şveyśariyädä Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itteAQŞ İlbaşı Donald Tramp şimbä tönendä Şveyśariyädä Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itte
Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Ärdoğan saqlanu bäyläneşlären köçäytü häm ike Urta diñgez ile arasındağı säwdä mönäsäbätlären tiränäytü maqsatınnan İtaliyä xökümäte räise Meloni belän Rimda oçraştı.Ärdoğan saqlanu bäyläneşlären köçäytü häm ike Urta diñgez ile arasındağı säwdä mönäsäbätlären tiränäytü maqsatınnan İtaliyä xökümäte räise Meloni belän Rimda oçraştı.