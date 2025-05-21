Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin, uzgan ayda Rusiyä köçläre Ukraina ğaskärlären bu töbäktän çıgarğannan soñ, berençe tapqır könbatış Kursk töbägenä säfär yasadı.

Kreml’ çärşämbe könne Putinnıñ sişämbe Ukraina çige yanında urnaşqan Kurski töbägenä baruın belderde.

2024nçe yılnıñ avgustında Ukraina köçläre Kursk töbägenä kötelmägän höcüm yasadı, bu Kiev köçläreneñ 2,5 yıllıq suğışta iñ zur çik aşa höcüme buldı. Läkin Rusiyä ğaskärläre ukrainnarnı 9 ay eçendä bu töbäktän çığardı. Ukraina bu töbäktän çığarıluın raslamadı.

Putin äle tözeleş barğan Kursk atom êlektr stansiäse-2gä barıp, saylap alınğan üzixtıyarıylar belän yabıq oçraşuda qatnaştı. Şulay uq, ul waqıtlıça gubernator Aleksandr Xinşteynga Kreml’neñ äle dä üz yortlarına qayta almağan küçep kitkän ğailälärgä aylıq tüläwlärne däwam itü ideyasın yaqlawın äytte.

Rusiyäneñ 2022 yılda Ukrainağa höcümenä ike yıldan artıq waqıt uzğaç, Ukraina 6nçı avgustta iñ köçle höcümen başlap, dronnar häm awır könbatış qoralları yärdäme belän Kurski töbägenä çik aşa höcüm yasadı.

Uñışlı höcüm waqıtında Ukraina köçläre Kursk töbägeneñ yaqınça 1,400 kvadrat kilometrın üz kontrolenä aldı dip belderde.