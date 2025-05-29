DÖNYA
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“İstanbul Mäskäw-Kiyev söyläşüläreneñ töp mäydançığına äylänä”
Bu xaqta ber yuğarı däräcäle Rusiyäle räsmi zat belderde
“İstanbul Mäskäw-Kiyev söyläşüläreneñ töp mäydançığına äylänä”
Trilateral Meeting at Dolmabahce Presidential Office in Istanbul, Türkiye on May 16, 2025. / AA
29 Май 2025

16 may könne Rusiyä häm Ukraina 3 yıldan soñ berençe turıdan söyläşülären İstanbulda ütkärde häm ike yaq zur ülçämle äsirlär belän almaşu mäs’äläsendä kileşte.

Yuğarı däräcäle ber Rusiyäle räsmi zat İstanbul şähäreneñ Mäskäw belän Kiyev citäkçelekläre arasındağı söyläşülär öçen töp mäydançığına äylänüen äytte. Bu ay başlarında ike il 3 yıllıq aradan soñ berençe turıdan söyläşülären biredä ütkärde.

Rusiyä qurqınıçsızlıq şurası särqätibe Sergey Şoygu pänceşämbe könne Törkiyäneñ Milli qurqınıçsızlıq şurası ğomum särqätibe Okay Mämiş belän ütkärgän söyläşüdä däwlät xäbär agentlığı “Tass”ka kürä bolay dide: “İstanbul Qara diñgez, Qara diñgez kileşüe, aşlıq kileşüe häm xäzer Rusiyä-Ukraina söyläşülärenä qağılışlı barlıq ölkälärdä söyläşülär alıp barıluçı töp platformağa äwerelä.”

Xäbärdä şulay uq Şoygunıñ Rusiyä belän Ukraina arasında turıdan söyläşülärgä urın täêmin itkäne öçen Törkiyägä räxmät belderde.

“Änkara citäkçelegeneñ delegaśiyalärneñ êşçänlege öçen iñ yaraşlı şartlarnı tudırıp, qurqınıçsızlıq täêmin itü mäs’äläsendä möhim tırışlıqlar quyuın beläbez,” – dide ul.

16 may könne Rusiyä häm Ukraina İstanbulda 3 yıllıq aradan soñ berençe turıdan söyläşülären çınğa aşırdı. Bu söyläşülärdä ike yaqtan da barlığı meñ keşelek kiñ qırlı äsirlär belän almaşu mäs’äläsendä kileşü tözelde.

Törkiyä qulaylaştırğan bu söyläşülärdä taraflar şulay uq utnı tuqtatu öçen söyläşülärne däwam itterüdä kileşte.

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