Tramp idaräse satılırğa mömkin 443 federal’ milek isemlegen bastırdı, alarnı "xökümät eşçänlege öçen mcbüei tügel" dip bylilr. Bu isemlektä FBInıñ ştab- fatirı häm yustitsiya departamentınıñ töp binası da bar.
Ğomumi xezmätlär idaräse (GSA) sişämbe könne bastırğan bu isemlektä ilneñ iñ tanılğan binaları bar, häm ul här ştatnı diyärlek üz êçenä ala. Mileklär arasında mäxkämä binaları, ofislar häm maşina parkları bar.
İsemlektä Washington şähärendä FBI ştab-fatirı bularaq xezmät itüçe J. Edgar Hoover binası, Robert F. Kennedy isemendäge Yustitsiya departamentı binası, borıñğı poçta binası (Donal’d Tramp êlegräk anı qunaqxanä itep qullanğan) häm Amerikanıñ “Qızıl Xac” üzäge bar.
“Satıp cibärü salım tüläwçelär aqçasınıñ buş yäisä az qullanıla torğan federal’ urınnarğa sarıf itelmäwen täemin itäçäk,” dip belderdelär GSAdan.
Bu mileklärne satu Trampnıñ federal xökümätne keçeräytü êşçänlegeneñ ber öleşe şikelle kürenä häm anı texnologiya milliarderı İlon Mask citäkli. Bu qısqartu kampaniyäse näticäsendä inde 100,000 xezmätkär yä kompensasiya aldı, yä êşennän çığarıldı.
Mask citäkçelegendäge Xökümät Effektivlığı Departamentı (DOGE) bu eşçänlek näticäsendä 105 milliard dollar êkonomiyälänüen belderde. Moña, şul isäptän, xökümät milekläreneñ arenda kileşülären beterü dä kerä.
Byudjet belgeçläre DOGE mäğ’lümatlarınıñ ışanıçlılığına şik belderälär.
Mileklärne yañartu öçen aqça tabu "ömete yuq"
GSA üz belderüendä bu mileklärne yañartu öçen aqça tabarğa "ömet yuq" dip belderde häm satunıñ yılına 430 million dollarnı êkonomiyälärgä mömkinlek birüen äytte.
GSA isemlegendäge binalarnıñ küpmese, çınlap ta, satılaçağı yäisä alarnıñ bäyäse niçek bulaçağı älegä bilgesez.
İİsemlekkä xärbi êşlär idaräse, awıl xucalığı ministrlığı, ênergetika ministrlığı, xezmät ministrlığı, sälamätlek häm gumanitar xezmätlär ministrlığı, toraq häm şähärläşü ministrlığı häm Federal’ aviaśiya idaräse şikelle berniçä böyek xökümät agentlığınıñ üzäkläre kerä.
Anda GSAnıñ üzeneñ ştab-fatirı da urın ala.
İsemlektä Çikago, Atlanta häm Klivlênd şähärlärendäge kükteräwlär, şulay uq salım deklarasiyälären êşkärtüçe berniçä Êçke Keremnär Xezmäte (IRS) üzäkläre dä bar.
IRS ütkän atnada bu binalarnı aprel’ salım tapşıru sezonı tämamlanğaç, iyün’ ayında sata başlayaçağın belderde.