Kongo Demokratik Cömhüriyäte häm Ruanda 2 nçe mayğa qädär tınıçlıq kileşüe proyektın äzerläw häm qorallı törkemnärgä xärbi yärdäm kürsätüdän tıyılıp toru wäğ’däsen birdelär.
Bu kileşü Kongonıñ könçığışındağı köç qullanu, qırıslıqnı tuqtatu öçen alıp barılğan diplomatik tırışlıqlar qısasında comğa könne Vaşingtonda imzalandı.
Qatarnıñ kötelmägän utnı tuqtatuğa aradaşçılıq itüennän soñ ike kön uzuğa Amerika Quşma Ştatları comğa köne ike il tışqı êşlär ministrların oçraştırdı häm Kongonıñ faydalı qazılmalarğa bay könçığışına investiśiyälär kertergä teläwen belderde.
Soñğı tekstta äytelgänçä, Ruanda yaqlaw kürsätkän M23 ğıys’yançıları Kongo Demokratik Cömhriyätendä moñarçı kürelmägän alğa baruğa ireşkändä tözelgän bu kileşüneñ tantal häm altın kebek faydalı qazılmalarğa bay bulğan töbäkkä zur külämdä AQŞ däwlät häm şäxsi investiśiyälären kertüe kötelä.
Bu kileşü Ruanda genośidına nigezlängän distä yıllıq konfliktnıñ soñgı köç qullanu dulqının kimetü öçen ömetlärne arttırğanda, ike il dä faydalı qazılmalar mäs’äläsendä möhim AQŞ investiśiyälären cälep itärgä uylıy. Läkin êlekkege utnı tuqtatu çaqıruları bäreleşlärne daimi tuqtata almağan ide.
Yaqlar şulay uq qorallı törkemnär häm cinayät’ oyışmalarına qarşı köräş maqsatında urtaq iminlek koordinaśiya mexanizmı buldırırğa kileştelär.
İke ilneñ tışqı êşlär ministrları AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio qatnaşında kileşügä qul quydılar.