DÖNYA
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Rusiyä Ukrainanıñ könçığışında 3 toraq punktnı qulğa töşerüen belderde
Şul uq waqıtta Mäskäw Ukrainanıñ 95 keşesez hawa apparatın yuq itüen, Kiyev isä başqalağa höcüm itüçe dronnarnı bärep töşerüen citkerde.
Rusiyä Ukrainanıñ könçığışında 3 toraq punktnı qulğa töşerüen belderde
Ukrainian servicemen fire a self-propelled howitzer towards Russian troops at a frontline near the town of Chasiv Yar / Reuters
25 Май 2025

Rusiyä saqlanu ministrlığı Ukraina suğışınıñ könçığış frontında Doneśk töbägendä ike häm Ukraina tön’yağındağı Sumı töbägendä ber avılnı yawlap aluın belderde.

Şimbä könne ministrlıq Doneśk töbägendä Kostyantinivka şähärennän könçığışta urnaşqan Stupoçki avılın yawlap aluın äytte. Şulay uq, 1,000 km ozınlığındağı frontnıñ könbatışında urnaşqan Otradne avılın häm Sumı töbägendä, Rusiyä çigenä yaqın Loknya avılın kontrolgä aluın belderde.

Ukraina ğäskärläreneñ ğomumi ştabı bu yuğaltularnı tanımadı, Otradne avılın Ukraina ğäskärläre Rusiyäneñ 18 höcümennän tuqtatqan urınnar arasında dip atadı. Şulay uq, bu atnada Stupoçki avılın Rusiyä höcüm itkän urın dip bilgeläde.

Aylar buyı Ukraina Sumı töbägendä Rusiyä köçläreneñ yawlap alu tırışlıqları turında xäbär itte, läkin alarnıñ berniçäsen yawlap aluın tanımadı. Rusiyä saqlanu ministrlığı comğa könne tön’yaq-könçığıştağı Kup’yansk şähäre yanında urnaşqan Radkivka avılın yawlap aluın belderde.

Dron höcümnäre

Şul uq waqıtta, Rusiyä saqlanu ministrlığı üzeneñ hawa saqlanu köçläreneñ 95 Ukraina dronın, kübesençä üzäk häm kön’yaq töbäklärdä, şulay uq Mäskäw tiräsendä, 4 säğät’ êçendä yuq itüen belderde. Mäskäw meriyäse başlığı Sergey Sobyanin “Telegram”da başqalağa taba barğan 6 dronnı yuq itülären yazdı.

Şul uq waqıtta, Ukraina başqalasındağı xakimiyätlär Rusiyä dronnarınıñ küpsanlı höcümnäre turında xäbär itte. Kiyev şähäre xärbi administraśiyäse başlığı Timur Tkaçenko, "düşämbe irtäsendä başqala tiräsendä küpsanlı doşman dronnarı buluın" belderde.

Ul: "Yaña dronnar da yaqınlaşa. Kiyev häm tirä-yün’däge qayber dronnar yuq itelde. Läkin yañaları başqalağa kilä" dip “Telegram”da yazdı. "Tön ciñel bulmayaçaq. Doşmannıñ strategik oçqıçlardan küp sanda dron häm raketalar qullanu qurqınıçı bar." dip östäde.

Ber biş qatlı toraq yortqa qaldıqlar töşkän, dip belderde Tkaçenko. Kiyev meriyäse başlığı Vitaliy Kliçko şähärneñ "höcüm astında" buluın, läkin "hawa saqlanu sistemaları êşläwen” xäbär itte häm şähär xalqına: "Sıyınu urınnarında qalığız!" dip möräcäğät itte.

Bu tönge höcümnär Rusiyä häm Ukraina arasında suğış başlanuınnan birle iñ zur äsir almaşu tırışlıqları barğan waqıtta däwam itä.

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