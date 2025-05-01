Kön’yaq Koreyanıñ küzläw xezmäte çärşämbe könne deputatlarğa xäbär itkänçä, yaqınça 4,700 Tön’yaq Koreya xärbiye Rusiya yağında Ukraina köçlärenä qarşı suğışqanda ülgän yäisä yaralanğan.

Bu açıqlaw Tön’yaq Koreyanıñ Kursk töbägendäge qayber cirlärne qabat yawlap alu öçen Rusiyağa suğışçılar cibärüen berençe tapqır raslağannan soñ ike kön uzğaç yasaldı. Uzğan yıl Ukraina köçläreneñ kötelmägän höcüme näticäsendä Rusiya ul cirlärne yuğaltqan ide.

Yabıq parlament komitetı utırışında Kön’yaq Koreyanıñ Milli küzläw xezmäte (NIS) Tön’yaq Koreyanıñ Rusiya-Ukraina suğışı frontlarında 4,700 ğaskäriyen yuğaltuğa duçar buluın, şulardan 600eneñ ülüen belderde, dip xäbär itte utırışta qatnaşqan deputat Li Son Kün.

Li jurnalistlarğa küzläw xezmäteneñ 2,000 yaralanğan Tön’yaq Koreya xärbiyeneñ ğıynwar-mart aylarında oçqıç yäisä poyızd belän Tön’yaq Koreyaga qaytarıluın äytüen citkerde. Ülgän xärbilärneñ mäyetläre Rusiya cirendä krematoriyda yandırılğan, annarı Tön’yaq Koreyaga cibärelgän.

Ğıynwar ayında Kön’yaq Koreyanıñ Milli küzläw xezmäte yaqınça 300 Tön’yaq Koreya xärbiyeneñ ülüen häm 2,700eneñ yaralanğan buluın beldergän ide, ä Kön’yaq Koreya armiyäse uzğan ayda bu faraznı 4,000gä citkerde.

Düşämbe könne Tön’yaq Koreya citäkçese Kim Çen Innıñ "Ukraina neo-faşist basıp aluçıların yuq itü häm Kursk töbägen azat itü öçen Rusiya qorallı köçläre belän xezmättäşlektä ğäskär cibärü" qararın qabul itüen citkerde. Rusiya ilbaşı Vladimir Putin soñınnan Tön’yaq Koreyaga räxmät belderde häm Tön’yaq Koreya xärbiläreneñ fidakyarlekläre onıtılmayaçağın äytte.

Kim häm Putin Tön’yaq Koreya xärbiläreneñ cibärelüe ike arada 2024 yılda tözelgän saqlanu kileşüe nigezendä başqarıluın belderde. Bu kileşü ber yaqnıñ höcümgä duçar buluı oçrağında ikençe yaqnıñ yärdäm kürsätüen taläp itä. AQŞ, Könyaq Koreya häm berlektäşläre Tön’yaq Koreyanıñ Rusiyäneñ kimegän qoral zapasın tulılandıru öçen zur külämdä qoral täêminatı yasawın alğa sörä. Şul uq waqıtta, Rusiyäneñ Tön’yaq Koreyağa xärbi häm iq’tisadi yärdäm kürsätüennän şiklänälär.

10 meñnän artıq Tön’yaq Koreya xärbiye

AQŞ, Kön’yaq Koreya häm Ukraina räsmiläre Tön’yaq Koreyanıñ uzğan köz Rusiyägä 10,000-12,000 xärbi cibärüen citkerde. Kön’yaq Koreya armiyäse mart ayında yasağan belderüendä Tön’yaq Koreyanıñ bıyıl başında Rusiyägä yaqınça 3,000 östämä ğaskärii cibärüen äytte.

Çärşämbe könne uzğan brifingta Kön’yaq Koreyanıñ küzläw xezmäte Rusiyäneñ Tön’yaq Koreyaga hawa saqlanu raketaları, êlektron suğış cihazları, dronnar häm küzläw iyrçennären cibärü texnologiyäse birüen farazlawların söyläde, dip xäbär itte anda qatnaşqan deputat Kim Byung-ki.

Kim küzläw xezmätenıñ ike’yaqlı industrial’ xezmättäşlek programması nigezendä Rusiyağa 15,000 Tön’yaq Koreya êşçese cibärelüen äytüen citkerde. Deputat Tön’yaq Koreyadan Rusiyägä cibärelgän raketalar häm artilleriyaneñ milliardlarça dollar bäyäsendä buluın, ämma Rusiyäneñ Tön’yaq Koreyaga aqça cibärüen kürsätüçe dälillär tabılmawın belderde.