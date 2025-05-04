Angliya poliśiyäse aralarında dürt iranlı da bulğan biş ir-atnıñ “terror cinayäte” şige belän qulğa alınuın belderde.
London poliśiyäse yäkşämbe könne yasağan belderüendä London, Suindon häm Greater Mançester töbäklärendä başqarılğan qulğa alularnıñ “bilgele ber urınnı maqsat itep quyğan şikle plan” belän bäyle buluın äytte.
Yäş’läre 29 belän 46 arasında bulğan keşelär “terror ğamäle äzerläw” ğäyepläwe belän xäzerge waqıtta saq astında totıla. Poliśiya şikle keşelärdän berseneñ watandaşlığı älegä bilgele tügel ikänlegen dä citkerde.
Tikşerüneñ tiz baruın häm zıyan kürgän urınnıñ wäqalätleläre belän yaqın xezmättäşlek itep alarnı daimi räweştä xäbärdar itülären äytkän London poliśiyäseneñ Terrorğa qarşı köräş bülege başlığı Dominik Merfi bolay dide:
“Tikşerü älegä başlangıç êtapta häm bez mömkin bulğan motivaśiyäne bilgeläw öçen berniçä tikşerü ısulın qarıybız”.
“Şulay uq bu mäs’älä belän bäyle räweştä cämäğat’çelekkä qurqınıç barmı – yuqmı ikänen açıqlarğa tırışabız”, - dip östäde ul.