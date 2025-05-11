Törkiyäneñ Ukraina belän Rusiyä arasında utnı tuqtatu häm daimi tınıçlıqnıñ urnaştırıluı öçen söyläşülärgä aradaşçılıq yasaw belän bergä härtörle yärdämne kürsätergä äzer buluın İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Franśiyä Däwlät başlığı Êmmanuêl Makron belän ütkärgän telefon söyläşüendä citkerde.
Söyläşü waqıtında Ärdoğan Rusiyä belän Ukraina arasındağı suğışnı beterü tırışularında “tarixi borılış noqtasına” ireşelüen belderde häm tınıçlıqnı urnaştıru öçen bu forsatnıñ qullanıluınıñ ähämiyätenä basım yasadı. Törkiyä êlemtä räislegeneñ yäkşämbe könne yasağan belderüenä kürä, Ärdoğan: “Törkiyä utnı tuqtatunıñ häm daimi tınıçlıqnıñ täêmin itelüenä yärdäm itü öçen söyläşülärne qabul itü belän bergä härtörle öleş kertergä äzer," - dip äytte.
Ärdoğan ayıruça ozaq möddätle tınıçlıq söyläşüläreneñ başlatıluı häm Ukrainanıñ suğıştan soñğı yañadan tözekländerelüe barışına yärdäm kürsätelüe mäs’äläsendä Franśiyä belän xezmättäşlekneñ däwam itelüeneñ möhimlegenä basım yasadı.
Här ike lider ike yaqlı mönäsäbätlär belän berrättän global häm regional täräqqiyätlärgä dä tuqtalıp uzdı.
Putin belän telefon söyläşüe
Törkiyä êlemtä räislege beldergänçä, İlbaşı Ärdoğan Rusiyä Däwlät başlığı Vladimir Putin belän dä telefon söyläşüen ütkärde. Ärdoğan Putinğa Rusiyä-Ukraina tınıçlıq söyläşüläreneñ İstanbulda qalğan urınınnan däwam itüen xuplawçı belderüne işetüdän şat buluın citkerde.
Ärdoğan ayıruça Törkiyäneñ Ukraina bäreleşläreneñ daimi çişeleşkä citkerelüen täêmin itäçäk söyläşülärne qabul itärgä äzer buluın Putinğa belderde.
Bu telefon söyläşüe Rusiyä İlbaşı Vladimir Putinnıñ Mäskäwdä oyıştırğan tön urtasındağı matbuğat oçraşuınnan soñ ütkärelde. Putin atnakiçennän başlap Mäskäw belän Kiev arasında turıdan-turı tınıçlıq söyläşüläreneñ İstanbulda qabat başlatıluın täqdim itte.
Ozaq waqıttan birle bäreleşlärneñ çişeleşe öçen tırışlıq kürsätüçe Ärdoğan Törkiyäneñ tınıçlıq söyläşülären qabul itüe häm çişeleşneñ täşviq itelüe öçen qulınnan kilgänneñ barısın da êşläw täqdimen küp tapqır telgä aldı.
Törkiyä häm Rusiyä häm dä Ukraina belän yaxşı mönäsäbätlärgä iyä bulu östenlegenä iyä.
Şuşı täqdimgä cawap bularaq Ukraina İlbaşı Volodimir Zelenskiy “X" platformasında yasağan belderüendä Mäskäw Ukrainada “tulı, daimi häm ışanıçlı” utnı tuqtatunı düşämbe könennän başlap raslağan oçraqta ileneñ Rusiyä belän turıdan-turı söyläşülär ütkärergä äzer buluın belderde.