TÜRKİYE
2 min uqıu
Ärdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzer
Ärdoğan Ukraina häm Rusiyä arasındağı tınıçlıq söyläşülären alğa cibärü öçen franśuz häm rus liderları belän söyläşte, tınıçlıqnı urnaştıru barışındağı “tarixi borılış noqtasına” basım yasadı
Ärdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzer
Türkiye has the distinction of enjoying good relations with both Russia and Ukraine. / AA
11 Май 2025

Törkiyäneñ Ukraina belän Rusiyä arasında utnı tuqtatu häm daimi tınıçlıqnıñ urnaştırıluı öçen söyläşülärgä aradaşçılıq yasaw belän bergä härtörle yärdämne kürsätergä äzer buluın İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Franśiyä Däwlät başlığı Êmmanuêl Makron belän ütkärgän telefon söyläşüendä citkerde.

Söyläşü waqıtında Ärdoğan Rusiyä belän Ukraina arasındağı suğışnı beterü tırışularında “tarixi borılış noqtasına” ireşelüen belderde häm tınıçlıqnı urnaştıru öçen bu forsatnıñ qullanıluınıñ ähämiyätenä basım yasadı. Törkiyä êlemtä räislegeneñ yäkşämbe könne yasağan belderüenä kürä, Ärdoğan: “Törkiyä utnı tuqtatunıñ häm daimi tınıçlıqnıñ täêmin itelüenä yärdäm itü öçen söyläşülärne qabul itü belän bergä härtörle öleş kertergä äzer," - dip äytte.

Ärdoğan ayıruça ozaq möddätle tınıçlıq söyläşüläreneñ başlatıluı häm Ukrainanıñ suğıştan soñğı yañadan tözekländerelüe barışına yärdäm kürsätelüe mäs’äläsendä Franśiyä belän xezmättäşlekneñ däwam itelüeneñ möhimlegenä basım yasadı.

Här ike lider ike yaqlı mönäsäbätlär belän berrättän global häm regional täräqqiyätlärgä dä tuqtalıp uzdı.

Putin belän telefon söyläşüe

Törkiyä êlemtä räislege beldergänçä, İlbaşı Ärdoğan Rusiyä Däwlät başlığı Vladimir Putin belän dä telefon söyläşüen ütkärde. Ärdoğan Putinğa Rusiyä-Ukraina tınıçlıq söyläşüläreneñ İstanbulda qalğan urınınnan däwam itüen xuplawçı belderüne işetüdän şat buluın citkerde.

Ärdoğan ayıruça Törkiyäneñ Ukraina bäreleşläreneñ daimi çişeleşkä citkerelüen täêmin itäçäk söyläşülärne qabul itärgä äzer buluın Putinğa belderde.

Bu telefon söyläşüe Rusiyä İlbaşı Vladimir Putinnıñ Mäskäwdä oyıştırğan tön urtasındağı matbuğat oçraşuınnan soñ ütkärelde. Putin atnakiçennän başlap Mäskäw belän Kiev arasında turıdan-turı tınıçlıq söyläşüläreneñ İstanbulda qabat başlatıluın täqdim itte.

Ozaq waqıttan birle bäreleşlärneñ çişeleşe öçen tırışlıq kürsätüçe Ärdoğan Törkiyäneñ tınıçlıq söyläşülären qabul itüe häm çişeleşneñ täşviq itelüe öçen qulınnan kilgänneñ barısın da êşläw täqdimen küp tapqır telgä aldı.

Törkiyä häm Rusiyä häm dä Ukraina belän yaxşı mönäsäbätlärgä iyä bulu östenlegenä iyä.

Şuşı täqdimgä cawap bularaq Ukraina İlbaşı Volodimir Zelenskiy “X" platformasında yasağan belderüendä Mäskäw Ukrainada “tulı, daimi häm ışanıçlı” utnı tuqtatunı düşämbe könennän başlap raslağan oçraqta ileneñ Rusiyä belän turıdan-turı söyläşülär ütkärergä äzer buluın belderde.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us