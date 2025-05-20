Vengriya parlamentı Xalıqara Cinayät’ Mäxkämäsenä (ICC) äğ’zalıqtan çığu öçen ber yıllıq prośessnı başlaw turında qanun qabul itte. Bu qararnı Viktor Orban xökümäte mäxkämäneñ "säyäsi" oyışmağa äwerelüe belän añlattı.
Orban xökümäte, Xalıqara mäxkämäneñ qulğa alu qararına qaramastan, İzrail prem’yerı Bin’yamin Netan’yaxunıñ Vengriyägä yasağan siräk çit il säfärennän soñ, 3nçe aprel’dä mäxkämädän çığu qararın iğ’lan itte.
Xalıqara mäxkämägä kerüçe däwlätlärneñ assambleyası idaräse bu qararğa bäyle borçılu belderde.
Xalıqara Cinayät Mäxkämäse ike distä yıl êlek suğış cinayät’läre, keşelekkä qarşı cinayät’lär häm genośid öçen cawaplı bulğan keşelärne xökem itü maqsatında tözelgän ide.
Uzğan ayda Orban Ianı "xäzer inde bitaraf mäxkämä tügel, ä säyäsi mäxkämä" dip atadı.
Vengriya Izrail prem'yer-ministrın qulğa alu fikeren kire qaqtı häm bu ordernı "dorfalıq" dip bäyäläde.
Netanyahu'nıñ qulğa alınuı borılış noqtası
Vengriya Xalıqara mäxkämäneñ nigez saluçı äğ’zase bulıp tora häm 2001nçe yılda anıñ nigez dokumentın ratifikaśiyäläde. Läkin qanun äle dä ğamälgä kertelmägän.
Mäxkämädän çığu turındağı qanun sişämbe könne 134 deputat tarafınnan xuplanıp, 37 deputatnıñ qarşı tawışı belän qabul itelde.
"Vengriya xalıqara oyışmalarnıñ, bigräk tä cinayät’ mäxkämäläreneñ, säyäsi yoğıntı qoralları bularaq qullanıluına qatğıy qarşı çığa," dip yazılğan qanun proyektında, anı parlamentka Prem'yer-ministr urınbasarı Jolt Şem'yen täq’dim itkän.
Netan’yahu Vengriyaneñ mäxkämädän çığu qararın "qıyu häm prinsipial’ qarar" dip atadı.
Izrail' prem'yer-ministrı Ğazzä töbägendä suğış cinayät’läre belän bäyle räweştä Xalıqara mäxkämäneñ qulğa alu orderına duçar buldı. Netan’yahu bu ğayepläwlärne kire qaqtı.
Ber ilneñ Xalıqara mäxkämädän çığuı BMO ğomum särqatibenä qararnıñ yazma räweştä citkerelüennän soñ ber yıl ütkäç ğamälgä kerä.