Franśiyäneñ kön’yağında ber mäçettä möselmannı pıçaq qadap üterüdä şiklänelgän ir keşe İtaliyädäge poliśiyä bülegenä barıp üze birelgän, dip xäbär itte Fransiyä prokurorı düşämbe könne.
“Bu minem öçen, prokuror bularaq, bik qänäğätländerüçe xäl. Kürelgän çaralar näticäsendä, şikleneñ birelüdän başqa yulı yuq ide – häm bu anıñ iñ döres qararı,” – dip belderde bu êşne alıp baruçı, kön’yaq Franśiäneñ Ales şähäre prokurorı Abdelkrim Grini.
Cämäğät’ prokurorı “BFM TV” kanalına bolay dip äytte: “Min şikleneñ çınnan da İtaliyädäge, Florensiyä tiräsendäge poliśiä bülegenä kiçä 11-11.30 tiräsendä kilüen raslıym.” “Bez anıñ Franśiyädän kitüen belä idek ... Bu bezneñ anıñ êzennän barıp, qulğa aluıbız mäs’äläse genä ide,” – dip östäde ul.
Höcümneñ säbäpläre turında Grini bolay dip äytte: “Möselmannarğa qarşı näfrät - höcümneñ töp säbäbe bulıp tora, dip farazlana (...) ämma tikşerü barışında başqa säbäplär dä bulu ihtimalı açıqlana ... bälki, seriyäle üterüçelärgä xas ülem belän qızıqsınudır”.
Franśiyä säyäsätçeläre yäkşämbe könne “Snapchat”ta videoğa töşerelgän häm bastırılğan bu höcümne kisken gäyepläde.
Franśiyä, üzeneñ “laïcité” dip atalğan dinsezlek prinśiplarına nigezlängän däwlätçelek belän ğorurlana, häm Awrupada iñ zur möselman xalıq sanına iyä. Anda 6 millionnan artıq möselman yäşi, bu isä ildäge xalıqnıñ yaqınça 10 prośentın täşkil itä.