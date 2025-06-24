Rusiyä Yaqın Könçığıştağı kiyerenkelek arqasında İranğa törle yullardan yärdäm itärgä äzer, ämma bu Tährannıñ ixtıyaclarına bäyle, dip belderde Kreml.

“Bez üzebezneñ aradaşçılıq tırışlıqlarıbıznı täqdim ittek. Bu konkret adım. Bez üz pozitsiyäbezne belderdek, bu da İran yağı öçen bik möhim yärdäm forması,” – dip äytte Kreml süzçese Dmitriy Peskov düşämbe könne jurnalistlar belän oçraşuda.

İzrail häm İran 13 iyündä, Tel-Aviv İranğa qarşı berniçä xärbi häm atom obyektlarına höcüm başlağannan soñ, hawa suğışına kereşte.

Şul uq waqıtta, AQŞ yäkşämbe irtäsendä İran atom obyektlarına öç töp höcüm yasadı. AQŞ ilbaşı Donald Tramp bu höcümnär näticäsendä obyektlarğa zur zıyan kiterelüe häm "yuk itelüe" turında belderde.

İlbaşı Vladimir Putin häm İran tışqı êşlär ministrı Abbas Araqçi arasında Mäskäwdä bulğan söyläşülärgä kilgändä, Peskov bu oçraşular fikerlär almaşu öçen mömkinlek tudıraçaq häm Tähranğa üz täqdimnären häm xäzerge xälgä qarata qaraşların Mäskäwgä citkerü öçen şans biräçäk, dip äytte.

‘Bäysez protsesslar’

Peskov xäzerge kiyerenkeleklärdä qatnaşuçılar sanınıñ artuın bilgeläp ütte: “Häm, älbättä, bez monı ğayeplibez häm bu xaqta tirän borçu belderäbez,” – dip äytte.

Ul İran mäsäläseneñ Putin häm Tramp arasında soñğı söyläşülärdä berniçä tapqır tikşerelüen, ämma Rusiyä ilbaşına yäkşämbe höcümnäre turında mäğlümat birelmäwen belderde.

Peskov, Trampnıñ İran citäkçelegen almaştıru turındağı süzlärenä cawap birgändä: “Ber il citäkçelegeneñ yazmışın, öçençe illär yäisä alarnıñ citäkçeläre tügel, ul il xalqı xäl itärgä tiyeş,” – dip äytte.

Ul AQŞnıñ İranğa höcümnäre Mäskäw häm Vaşington arasındağı dialogqa täêsir itmäyäçäk, çönki bolar “bäysez protsesslar,” dip östäde.

“Bu atom-töş obyektlarına närsä bulğan, radiatsiyä qurqınıçı barmı – monı älegä açıqlaw kiräk. Xalıqara atom-töş ênergiyäse agentlığınıñ (IAEA) radiatsiyä pıçranu bilgeläre bulmawı turında belderüe bulsa da, bu sorawlar borçu tudırmıyça qala almıy,” – dip östäde Peskov.